Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

El comercio del microcentro de Bahía Blanca presenta un escenario de contrastes. Por un lado, mantiene un elevado nivel de ocupación de sus locales; por otro, convive con señales que reflejan las dificultades que atraviesa buena parte de la actividad, entre ellas las liquidaciones de mercadería, las diferencias en el estado de los establecimientos y una distribución desigual de los espacios comerciales.

Así lo refleja el último informe del Observatorio de Empresas de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios (CCIS), elaborado a partir de un relevamiento realizado durante la tercera semana de octubre y difundido en noviembre de 2026.

El estudio censó 532 locales distribuidos en diez ejes comerciales del microcentro bahiense y permite obtener una radiografía de la actividad, tanto por la cantidad de establecimientos en funcionamiento como por los rubros predominantes, las condiciones edilicias y la presencia de anuncios de liquidación.

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Uno de los principales datos es que el 93% de los locales relevados se encontraba ocupado. En términos concretos, sobre los 532 establecimientos identificados, 494 estaban en actividad y 38 permanecían desocupados. Esto representa una tasa de vacancia del 7%.

Sin embargo, detrás de ese promedio aparecen diferencias importantes según la calle. Yrigoyen encabeza el indicador de desocupación, con el 12% de sus locales sin actividad, seguida por San Martín, Chiclana y Zelarrayán, todas con el 11%.

También presentan porcentajes superiores al promedio general Brown (10%), mientras que Belgrano y Donado registran un 8%.

En el otro extremo aparecen Alsina, con apenas un 2% de locales desocupados, Soler (5%) y O'Higgins (6%), los tres ejes con mejores indicadores de ocupación.

El informe también distingue qué sucede con los establecimientos que no están en funcionamiento. De los 38 locales desocupados, 21 se encontraban vacantes, lo que representa el 55% del total. Otros 13 estaban ofrecidos en alquiler o venta (34%), mientras que cuatro se encontraban en construcción o reforma (11%).

Alsina, el principal polo comercial

La distribución de los establecimientos confirma el peso de algunas calles dentro de la actividad céntrica. Alsina concentra el 21% de los locales relevados, seguida por San Martín (13%), Soler y Belgrano (12% cada una) y Zelarrayán (11%).

La importancia de Alsina también se refleja en la composición de su oferta. Allí predominan los comercios de indumentaria y textiles, que representan el 54% de los establecimientos de esa arteria. En un segundo plano aparecen los locales de alimentos y bebidas.

En términos generales, la venta de indumentaria y textiles constituye el rubro más extendido del microcentro: reúne 240 establecimientos y representa el 45% del total relevado. Muy por detrás aparecen alimentos y bebidas, con el 9%, y artículos para el hogar y electrodomésticos, con el 7%.

La concentración de la indumentaria también se observa en Soler y Belgrano, aunque con características particulares. En Soler, este rubro representa el 68% de los locales, mientras que en Yrigoyen alcanza el 59%.

El relevamiento muestra, además, que las distintas calles fueron desarrollando perfiles comerciales propios.

San Martín presenta una oferta más diversificada, con presencia de indumentaria, alimentos, farmacias, gastronomía, servicios personales y actividades financieras. O'Higgins también exhibe variedad, con participación de artículos para el hogar, farmacias y gastronomía.

En tanto, Zelarrayán combina indumentaria, alimentos y artículos para el hogar, mientras que Brown y Chiclana presentan una distribución más heterogénea de actividades, aunque con indicadores de desocupación superiores al promedio.

El estado de los locales

Otro de los aspectos evaluados por la CCIS fue el estado general de los establecimientos, considerando tanto sus fachadas como sus interiores.

En el conjunto del área relevada, el 55% de los locales se encontraba en condiciones buenas o muy buenas. Pero, nuevamente, las diferencias entre calles resultan significativas.

Alsina vuelve a destacarse, con el 84% de sus establecimientos en esas condiciones. Le siguen Soler (70%), Yrigoyen (65%), San Martín y O'Higgins (60%).

En cambio, el panorama es diferente en otras arterias. Brown y San Martín presentan los indicadores más desfavorables: en ambas, apenas uno de cada cuatro locales se encontraba en estado bueno o muy bueno. Esto significa que aproximadamente tres de cada cuatro establecimientos fueron clasificados en condiciones regulares o malas.

También Chiclana (37%) y Belgrano (41%) exhiben porcentajes relativamente bajos de locales en buen estado.

De esta manera, el informe identifica una diferencia entre la ocupación comercial y las condiciones materiales de los espacios. Tener un local en funcionamiento no necesariamente implica que se encuentre en buenas condiciones, una cuestión que también incide en la imagen y el atractivo de cada corredor.

Las liquidaciones, presentes

Quizás uno de los indicadores más significativos para observar el momento que atraviesa el comercio sea la cantidad de establecimientos que anuncian liquidaciones de mercadería.

El relevamiento detectó que 142 de los 494 locales ocupados exhibían carteles de liquidación, lo que representa el 29% del total. Es decir, prácticamente tres de cada diez comercios relevados recurrían a este tipo de estrategia comercial.

La situación tiene una presencia especialmente marcada en algunos rubros. En indumentaria y textiles, el 38% de los establecimientos anunciaba liquidaciones, mientras que en artículos para el hogar y electrodomésticos la proporción llegaba al 32%.

Por calles, Donado encabezaba el indicador, con el 46% de sus locales ocupados exhibiendo anuncios de liquidación. Le seguían Chiclana (38%), O'Higgins (37%), Yrigoyen (33%) y Alsina (31%).

En el otro extremo, Brown registraba el porcentaje más bajo, con el 11%, mientras que San Martín alcanzaba el 21%.

Aunque la presencia de liquidaciones no permite establecer por sí sola las causas ni la situación económica de cada establecimiento, constituye una señal del uso de promociones y descuentos como herramienta para movilizar mercadería.

