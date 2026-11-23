De acuerdo con un análisis de la Fundación Vida Silvestre Argentina, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos recibiría apenas 24.668 millones de pesos, frente a los 606.304 millones que corresponderían según la Ley 26.331.

Esto representa solamente el 4,07% del financiamiento previsto legalmente. En términos prácticos, equivaldría a unos 466 pesos anuales por hectárea, es decir, aproximadamente 39 pesos mensuales para sostener su protección.

Cabe recordar que Argentina posee más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos, ecosistemas fundamentales para la biodiversidad y la regulación climática.

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Sancionada en 2007, la Ley 26.331 estableció presupuestos mínimos para proteger los ambientes forestales y promover un equilibrio entre conservación y producción sustentable. Para garantizar su aplicación, el artículo 31 dispone que el fondo específico debe recibir como mínimo el 0,3% del presupuesto nacional.

No obstante, las asignaciones propuestas durante los últimos años quedaron lejos de ese objetivo. Según Vida Silvestre, el financiamiento previsto para 2027 se encuentra entre los niveles más bajos desde la creación de la normativa.

La organización advierte que esta situación limita las posibilidades de las provincias para fiscalizar los desmontes, controlar las actividades productivas y ofrecer incentivos a quienes conservan o restauran los ecosistemas. Además, dificulta sostener políticas ambientales a largo plazo.

Deforestación y pérdida de biodiversidad

La insuficiencia de recursos ocurre mientras los bosques nativos continúan amenazados por cambios en el uso del suelo. Entre las principales causas se encuentran la expansión agropecuaria, las actividades forestales, los desarrollos urbanísticos y la construcción de infraestructura vial.

Estas transformaciones pueden provocar desmontes ilegales, fragmentación de hábitats y desplazamiento de especies que dependen de los ambientes forestales para alimentarse y reproducirse. Asimismo, la falta de restauración de territorios afectados por incendios o desmontes agrava el deterioro ambiental.

A este escenario se suma la ausencia de un registro nacional de infractores, que permitiría identificar a quienes incumplen las normas y fortalecer las estrategias de prevención y sanción. Sin presupuesto suficiente, también se reducen las inspecciones y el monitoreo territorial.

Los bosques nativos regulan el ciclo del agua, favorecen la infiltración y disminuyen la erosión del suelo. Por eso, su degradación puede aumentar la vulnerabilidad de las comunidades frente a inundaciones y otros eventos climáticos extremos.

Además, albergan una enorme diversidad de plantas y animales, almacenan carbono y contribuyen a mitigar el cambio climático. También proporcionan alimentos, materias primas, recursos medicinales y medios de subsistencia para numerosas poblaciones.

En consecuencia, un financiamiento insuficiente podría debilitar la conservación de especies, la recuperación de áreas degradadas y la capacidad de respuesta ante la deforestación. La pérdida de estos servicios ecosistémicos tendría repercusiones tanto ambientales como sociales y económicas.

Una deuda que se repite

Desde Fundación Vida Silvestre señalan que el incumplimiento presupuestario se mantiene en sucesivas presentaciones nacionales. Según la organización, salvo durante los primeros años de aplicación de la ley, las partidas nunca superaron el 10% de los recursos que deberían asignarse.

Por lo tanto, el debate sobre el Presupuesto 2027 excede una cuestión contable: pone en discusión la capacidad estatal para garantizar una política de conservación efectiva. Proteger los bosques requiere controles, planificación y financiamiento sostenido para evitar que uno de los principales patrimonios naturales del país continúe deteriorándose.