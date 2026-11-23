Uno de los renders con el nuevo portal proyectado para el acceso al campus de la UNS. / Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

“No solo se trata de un portal de acceso, sino de un espacio que invite a ingresar al campus”, dijo la Dra. Andrea Castellano, vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur, a propósito del nuevo portal de la institución por el ingreso de la avenida Cabrera.

En el marco de las actividades conmemorativas por el 70° aniversario institucional, el diseño se concretó a partir de un concurso que reunió siete propuestas elaboradas por equipos interdisciplinarios de estudiantes de las carreras de Arquitectura e Ingeniería con la intención de promover la creatividad, la formación académica y el desarrollo de soluciones que combinaran diseño, factibilidad técnica y viabilidad económica.

“Básicamente, se trata de concretar una obra proyectada para transformar la interfaz entre el predio universitario y la ciudad”, añadió Castellano, en diálogo con La Nueva.

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El proyecto del portal de acceso surgió a partir del trabajo de la comisión que se conformó a fines del año pasado con motivo de celebrarse, en este 2026, los 70 años de la Universidad Nacional del Sur.

“La comisión estableció una serie de objetivos para los festejos, priorizando intervenciones en la infraestructura edilicia que perdurasen en el tiempo más allá de las celebraciones del aniversario. Entre esas propuestas surgió la necesidad de hacer un ingreso adecuado al campus de Palihue por el lado de la Avenida Cabrera”, sostuvo.

Dra. Andrea Castellano, vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur.

“No se trata únicamente de colocar una estructura formal, sino de configurar un espacio que invite de alguna manera a ingresar al campus por el lado de Avenida Cabrera”, explicó.

—¿Quiénes estuvieron a cargo del diseño y qué valor le asigna la universidad a la metodología elegida?

—Los autores del proyecto son alumnos de la propia UNS. El diseño surgió a raíz de un concurso convocado específicamente para estudiantes de las carreras de Arquitectura y de Ingeniería. Para nuestra institución esta modalidad es sumamente valiosa porque vincula una necesidad de infraestructura de la universidad con la cuestión formativa. A lo largo de todo el desarrollo del concurso, los grupos de estudiantes que participaron aprendieron muchísimo y volcaron su formación en una solución concreta para el patrimonio universitario.

—¿Qué impacto tendrá este portal en la visibilidad del predio?

—Nosotros creemos que el portal se constituirá en un ícono con el transcurrir de los años. En la actualidad, cuando alguien ingresa por la avenida Cabrera, prácticamente no reconoce que la universidad tiene allí su principal campus.

—¿También respecto de la identidad?

—La obra proyectada va a contar con altura y con un profundo significado vinculado a la historia institucional, por lo que sin dudas va a ser un aporte arquitectónico y un aporte a la identidad de la universidad.

—Frente a las restricciones presupuestarias actuales, ¿de qué manera se gestionó la ejecución y el financiamiento del proyecto?

—A raíz de los problemas financieros que atraviesa la universidad, convocamos a empresas e instituciones de Bahía Blanca como socios estratégicos para que nos acompañen en estas iniciativas.

“A lo largo del concurso, los estudiantes que participaron aprendieron muchísimo y volcaron su formación en soluciones concretas”, dijo Castellano.

“En el caso particular del portal, la propuesta le resultó muy atractiva a la empresa Dow, que solicitó tener la exclusividad para llevar adelante la obra. De este modo, bajo las condiciones definidas en las bases del concurso y con la coordinación permanente del área de Infraestructura de la UNS, la firma construirá el portal”.

—¿Cuáles son los plazos estimados para la concreción de la obra?

—El objetivo que nos hemos fijado es tratar de tener el portal finalizado para mediados del año que viene. Estimamos que, de no mediar inconvenientes, entre fines de mayo y principios de junio se podría estar concluyendo la construcción.

—¿Se están desarrollando otros proyectos articulados con el sector privado dentro del campus?

—Sí. Si bien por el momento el portal es el único proyecto que desarrollamos conjuntamente con Dow, contamos con otros valiosos antecedentes de colaboración.

“Por ejemplo, la firma Unipar realizó aportes para la plantación de los 70 árboles en el campus con motivo del aniversario, mientras que la empresa Mega financió la totalidad del sistema de riego para ese sector. Asimismo, nos encontramos trabajando en otras intervenciones en las cuales está prevista la participación de Pampa Energía y TGS, iniciativas que anunciaremos formalmente en el corto plazo”.