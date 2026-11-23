El reconocimiento a quienes sostienen diariamente el funcionamiento de los servicios municipales tuvo su espacio de celebración.

Cerca de 700 personas participaron de la fiesta organizada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STMBB), una propuesta que combinó el encuentro entre compañeros, los agradecimientos por la tarea cotidiana y una noche de entretenimiento que tuvo en los sorteos uno de sus momentos más esperados.

El evento se desarrolló en vísperas del 8 de noviembre, Día del Trabajador Municipal, en el salón Borlenghi de Empleados de Comercio, que por tercer año consecutivo convocó a afiliados y allegados con un ingrediente que concentró buena parte de las expectativas: el sorteo de importantes premios, entre ellos un automóvil cero kilómetro y una motocicleta.

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La organización destacó el resultado de la convocatoria y anticipó que ya tomó nota de algunos aspectos para mejorar en futuras ediciones.

La propuesta incluyó asado, distintas variedades de ensaladas, postre, mesa dulce, barra libre de tragos y música, en una velada que también contó con pantallas LED, servicio de fotografía y la conducción del periodista Sergio Donati.

Uno de los momentos centrales fue el de los sorteos, que concentraron buena parte de la expectativa de los asistentes y dejaron como principales ganadores a Carolina Espinoza Sanhueza, quien obtuvo el automóvil cero kilómetro, y Leonardo Marillán, que se llevó la motocicleta.

Espinoza Sanhueza, legajo 15616, resultó favorecida con el número 245, mientras que Marillán, legajo 16839, obtuvo el premio con el número 217.

También recibieron premios Carina Wagner (legajo 13870), con el número 045; Mercedes Rodríguez, egresada del sistema municipal, con el número 342; Alejandro Altamiranda (legajo 15346), con el número 271; Alberto Aramayo (legajo 15433), con el número 345, y Luciano Ortiz (legajo 14686), con el número 18.

Durante la celebración hubo espacio para las palabras del secretario general del STMBB, Miguel Agüero, y del intendente Federico Susbielles. Ambos agradecieron el compromiso y el esfuerzo de los trabajadores municipales en el desarrollo de sus tareas cotidianas.

El encuentro contó, además, con la presencia de representantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo, en una jornada que buscó poner en valor la labor de quienes forman parte de las distintas áreas del municipio.

Un balance positivo

Una vez finalizada la fiesta, Lorena Malvar, secretaria general adjunta del STMBB y responsable de la comisión de Fiestas, realizó un balance de la organización y destacó el resultado general de la convocatoria.

“Siempre se hace un análisis posterior a la realización del evento y en este caso hubo muchas más cosas positivas que negativas”, señaló.

De todos modos, aclaró que el trabajo no termina con la celebración y que cada edición permite identificar cuestiones para mejorar.

“Obviamente siempre hay cuestiones que mejorar, corregir o cambiar y tomamos nota de ellas, así como también escuchamos la opinión de los afiliados, para que la siguiente fiesta salga aún mejor. Esa, creemos, es la única manera de crecer y evolucionar, porque no es fácil organizar una fiesta para casi 700 personas”, explicó.

Malvar también puso el acento en el trabajo colectivo que demanda una convocatoria de esas características y agradeció especialmente a quienes participaron de la preparación.

“Yo debo agradecer la labor de toda la comisión de Fiestas, así como aquellos que se sumaron para colaborar desinteresadamente. Se hizo un gran trabajo en equipo para que todos disfrutaran de su Día”, expresó.

Precisamente, la comisión estuvo integrada por Guillermina Mazza, Paula Ferronato, Natalia Mesina, Nadia Vázquez, Diego Díaz, Juan Pablo Schmidt, Franco Vercellino, Claudia Trejo y Luciana Sumo, entre otros.

En cuanto a los aspectos que dejaron una buena impresión, consideró que fue acertada la decisión de volver a utilizar el salón Borlenghi de Empleados de Comercio, tanto por sus dimensiones como por las comodidades que ofrece.

“También fue muy bueno el servicio de catering, el sonido, la iluminación, las pantallas LED, la conducción de Sergio Donati y la seguridad contratada. En líneas generales resultó una muy buena fiesta”, evaluó.

La dirigente recordó que la preparación había comenzado varios meses antes, con la conformación de una comisión específica y la distribución de responsabilidades para atender cada uno de los aspectos de la organización.

La planificación incluyó la contratación de los servicios gastronómicos y técnicos, la decoración del salón, la disposición de las mesas, la acreditación de los asistentes y la coordinación de los distintos proveedores. Una tarea que, como había explicado antes del evento, involucra a dirigentes y colaboradores y requiere de varios meses de trabajo.

“Obviamente, el momento que todos esperaban fue el de los sorteos”, resumió Malvar, al referirse a uno de los puntos destacados de la noche.

Otro hecho destacado fue la salutación, a través de una pantalla gigante, de Kent Brockman, conocido presentador de noticias de Los Simpson, pero que en nuestra ciudad se volvió popular en redes sociales como un personaje satírico utilizado por Portal Bahiense para comentar noticias y hechos cotidianos locales con humor e ironía.

Así, entre reconocimientos, reencuentros y premios, el STMBB volvió a concretar una celebración que tiene como propósito reunir a los trabajadores municipales y ofrecerles un espacio propio para compartir, más allá de las responsabilidades y los desafíos que plantea la actividad cotidiana.