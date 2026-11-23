El corte afecta a los semáforos del microcentro

Un importante corte de energía eléctrica afecta a amplios sectores de Bahía Blanca y mantiene sin suministro a parte del micro y macrocentro, además de los barrios Universitario, Napostá, Pacífico y Santa Margarita, entre otros puntos de la ciudad.

Edes informó a La Nueva. que la interrupción se originó por una desconexión imprevista y ajena a la empresa distribuidora. El inconveniente provocó la salida de servicio de distintos sectores y generó una importante afectación en el suministro eléctrico.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde la prestataria indicaron que sus equipos técnicos mantienen contacto permanente con la empresa transportista para conocer los avances en la resolución de la falla y obtener precisiones sobre la restitución del servicio.

Hasta tanto la empresa transportadora repare la falla en sus instalaciones, desde el Centro Operativo de Edes se están realizando distintas maniobras en sus redes de distribución con el fin de restablecer paulatinamente el servicio en gran parte del sector afectado.

Por el momento, no hay un horario confirmado para el restablecimiento total del suministro.