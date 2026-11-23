Cuáles son las zonas afectadas por los cortes de calles que se vienen en los próximos días
Habrá interrupciones y restricciones al tránsito por trabajos de infraestructura y tareas de bacheo. El corte de Mitre al 300 también modificará temporalmente el recorrido de la línea 500 hacia White.
Los cortes de tránsito previstos para los próximos días en Bahía Blanca, debido a la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, fueron dados a conocer por el municipio.
El miércoles habrá una interrupción en Mitre al 300, donde habrá un corte total entre las 8 y las 12 por tareas que requieren la utilización de una bomba y una hidrogrúa.
Durante ese horario, la línea 500, en sentido hacia Ingeniero White, modificará su recorrido y circulará por Paraguay, Zapiola, 19 de Mayo, Mitre y Sarmiento, para luego retomar su trayecto habitual.
Además, continuarán las restricciones en Garibaldi y Caseros, por la obra de ampliación del desagüe pluvial y readecuación de veredas en Villa Mitre. También habrá una reducción de calzada en 12 de Octubre y Sarmiento por trabajos de bacheo.
A su vez, permanecerá cortada la bocacalle de Teniente Farías y O'Higgins por tareas de bacheo, al igual que la intersección de Don Bosco y Rondeau, donde se realizan reparaciones de losas en el marco del plan de bacheo.
Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y prever posibles demoras al transitar por las zonas afectadas.