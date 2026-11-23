Los cortes de tránsito previstos para los próximos días en Bahía Blanca, debido a la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, fueron dados a conocer por el municipio.

El miércoles habrá una interrupción en Mitre al 300, donde habrá un corte total entre las 8 y las 12 por tareas que requieren la utilización de una bomba y una hidrogrúa.

Durante ese horario, la línea 500, en sentido hacia Ingeniero White, modificará su recorrido y circulará por Paraguay, Zapiola, 19 de Mayo, Mitre y Sarmiento, para luego retomar su trayecto habitual.

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Además, continuarán las restricciones en Garibaldi y Caseros, por la obra de ampliación del desagüe pluvial y readecuación de veredas en Villa Mitre. También habrá una reducción de calzada en 12 de Octubre y Sarmiento por trabajos de bacheo.

A su vez, permanecerá cortada la bocacalle de Teniente Farías y O'Higgins por tareas de bacheo, al igual que la intersección de Don Bosco y Rondeau, donde se realizan reparaciones de losas en el marco del plan de bacheo.

Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y prever posibles demoras al transitar por las zonas afectadas.