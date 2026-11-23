Un adolescente de 17 años fue sorprendido este lunes mientras robaba placas funerarias de distintas tumbas del Cementerio Municipal de Bahía Blanca. Al momento de ser interceptado por la Policía, tenía en su poder un total de 20 elementos que habían sido retirados de diferentes sepulturas.

El procedimiento se registró alrededor de las 13.30, en el predio ubicado en inmediaciones de Sarratea y Abad, donde efectivos del Destacamento Patagonia que cumplían tareas de policía adicional advirtieron la maniobra del joven e intervinieron para impedir que continuara con la sustracción.

Tras identificarlo, los uniformados constataron que llevaba consigo 20 placas funerarias, que fueron secuestradas durante el operativo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El adolescente fue aprehendido y quedó a disposición de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en turno. Las actuaciones fueron realizadas por personal del Destacamento Patagonia.

La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa.