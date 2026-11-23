Un operativo policial realizado durante la mañana del lunes en Bahía Blanca terminó con la aprehensión de un joven de 25 años, luego de que intentara escapar de los efectivos, se refugiara en una vivienda y ofreciera resistencia al momento de ser interceptado.

El detenido fue identificado como César Ferrero, de 25 años, y el procedimiento tuvo lugar alrededor de las 11.50 en Entre Ríos al 1700, del barrio Pampa Central, cuando personal policial intentó identificarlo. Sin embargo, desobedeció la orden de los efectivos y emprendió la fuga hasta ingresar al interior de una propiedad.

Efectivos del Comando de Patrullas y de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) lograron localizarlo y reducirlo. Según se informó oficialmente, durante el procedimiento el joven opuso resistencia y agredió al personal policial.

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Durante la requisa, se le secuestraron 2.900.000 pesos en efectivo, dinero que estaría relacionado con una investigación judicial iniciada el día anterior. Además, encontraron 10 gramos de una sustancia similar a la cocaína y un reloj digital cuya procedencia todavía no pudo ser establecida.

Fue trasladado a la Comisaría Quinta y allí las averiguaciones policiales permitieron establecer una presunta vinculación del esta persona con otro hecho delictivo ocurrido en otra vivienda bahiense.

El aprehendido quedó a disposición de las UFIJ Nº 15, 2 y 19 del DJBB.