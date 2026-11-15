La UNS y las becas: ¿de qué manera impactará la desactualización presupuestaria?

Sede de la UNS en la avenida Alem. / Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

“Al no acompañar el presupuesto institucional el ritmo inflacionario y contar con la misma partida económica, el incremento de los montos individuales implica que vamos a otorgar una menor cantidad total de becas. Esta es la realidad”.

Lo dijo el licenciado Gonzalo Falzoni, subsecretario de Trayectorias Estudiantiles y Vida Universitaria de la Universidad de Nacional del Sur (UNS), acerca del procedimiento y el contexto de inscripción para las becas que se mantendrán para 2027 (condicionados a las actualizaciones).

También dijo —en diálogo con La Nueva.— que el número definitivo de beneficios se determinará una vez que se apruebe el Presupuesto Nacional, se defina la partida asignada a la UNS y se evalúe el nivel de vulnerabilidad de cada postulante.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Como es de público conocimiento, las universidades nacionales continúan reclamando el cumplimiento efectivo de la ley de financiamiento universitario”, añadió.

“Si bien a mitad de año se cumplió un acuerdo salarial, aún resta que el Gobierno otorgue el aumento del 20 % en los gastos de funcionamiento que ya había sido acordado. Contar con esa partida pendiente nos brindaría un mayor margen operativo para todas las áreas de la universidad, incluyendo el presupuesto destinado a las becas”, insistió.

Como referencia, se cita que, en el corriente 2026, el subsidio económico de la UNS alcanza a 215 ingresantes y 338 regulares.

Lic. Gonzalo Falzoni, subsecretario de Trayectorias Estudiantiles y Vida Universitaria de la UNS.

Por reglamentación universitaria, el período de inscripción a las becas para ingresantes comenzó el último lunes 2 y se extenderá hasta el viernes 26 de febrero. Una vez que el alumno completa su inscripción en una carrera, queda habilitado de inmediato para anotarse en hasta dos de las becas que ofrece la institución.

—¿Cuáles son las distintas modalidades de becas a las que pueden postularse los estudiantes?

—La universidad cuenta con varias alternativas orientadas a cubrir diversas necesidades. En primer lugar está el subsidio económico, que consiste en la entrega de un monto mensual que se deposita a los estudiantes desde marzo hasta diciembre, coincidiendo con la duración del ciclo lectivo. Para quienes provienen de fuera de Bahía Blanca, disponemos de la beca de residencias. Asimismo, ofrecemos la beca de comedor, recordando que el menú universitario ya está fuertemente subsidiado para todo el alumnado, aunque se puede solicitar la cobertura completa. Asimismo, mantenemos la beca de transporte, destinada especialmente a estudiantes que residen en localidades cercanas como Punta Alta y que no pueden acceder al boleto estudiantil gratuito de Bahía Blanca.

—¿Qué características tienen las residencias estudiantiles y qué gastos cubren?

—El complejo de residencias está situado en cercanías del barrio Comahue y cuenta con construcciones de características similares divididas en 27 departamentos. En cada departamento conviven cuatro estudiantes, completando un cupo total de 108 plazas, de las cuales se van liberando aproximadamente 20 por año.

“La UNS se hace cargo de la vivienda y de la totalidad de los servicios públicos de agua, luz y gas, además de equipar cada departamento con un router individual de internet wifi. Debido a esta cobertura integral, los residentes únicamente abonan un monto simbólico de gastos comunes que actualmente ronda los 10.000 pesos mensuales, lo que representa una posibilidad indispensable para alumnos que, de otro modo, no podrían estudiar en la UNS”.

—En este escenario, ¿cuál es la situación particular del comedor universitario?

—Estamos haciendo el esfuerzo de mantener el nivel de subsidio actual, mediante el cual la universidad cubre aproximadamente la mitad (el 50 %) del valor real del menú.

“La intención es sostener este porcentaje de ayuda, aunque la continuidad exacta dependerá del presupuesto con el que contemos el próximo año”.

—Más allá de la asistencia económica, ¿con qué servicios de salud médica y preventiva cuentan los estudiantes?

—Disponemos del Departamento de Sanidad, ubicado en la calle López Francés 850, al cual puede acceder cualquier estudiante universitario sin necesidad de poseer una beca. Allí brindamos atención médica primaria en diversas especialidades, entre ellas medicina clínica, ginecología, odontología y un espacio de salud mental con profesionales en psicología y psiquiatría. Para aquellas intervenciones de mayor complejidad que superan la atención primaria, mantenemos un vínculo articulado con los hospitales públicos de la ciudad, como el Hospital Municipal y el Hospital Penna.

—¿Existe algún programa preventivo de salud para quienes recién ingresan?

—Sí, a todos los ingresantes que aprueban su primera materia se les ofrece dirigirse a Sanidad para realizar una entrevista médica y someterse a un chequeo general de salud opcional. Este examen incluye análisis clínicos en nuestro propio laboratorio.

El período de inscripción a las becas para ingresantes comenzó el último lunes 2 y se extenderá hasta el viernes 26 de febrero de 2027.

Es una oportunidad muy valiosa, ya que permite detectar a tiempo cualquier patología o condición médica y realizar el acompañamiento correspondiente a estudiantes que habitualmente no se efectúan controles preventivos.

—¿Qué oferta de actividades deportivas se brindan y qué costos implica para los alumnos?

—La universidad cuenta con una oferta de más de 20 disciplinas deportivas impartidas por profesores cuyos sueldos son financiados por la institución. Los estudiantes pueden inscribirse en hasta tres disciplinas de manera prácticamente gratuita, abonando únicamente un arancel anual destinado a cubrir el seguro contra accidentes deportivos. Adicionalmente, la UNS gestiona convenios con diversos clubes y natatorios de la ciudad, lo que permite a la comunidad universitaria acceder a descuentos de entre el 10, 20 y hasta 30 % en sus cuotas.

La aplicación en el corriente año

El detalle de las becas y los cargos asignados que se están aplicando para el corriente 2026 es el siguiente:

—Subsidio económico: 215 ingresantes y 338 regulares (553).

—Becas de residencia: 27 ingresantes y 81 regulares (108).

—Comedor: 35 ingresantes y 18 regulares (53).

—Transporte: 7 ingresantes y 3 regulares (10).

—Bicicleta: 0 ingresantes y 4 regulares (4).

—Estímulo al estudio: 46 estudiantes.