Vecinos del sector reportaron un foco de incendio en el Parque Campaña del Desierto, próximo a las avenidas Cabrera y Fortaleza Protectora Argentina.

Según se indicó, el incendio se debió a lo que se preveía como una quema controlada de pastos. Sin embargo, el viento terminó provocando que el fuego se dispersara. Sin embargo, las llamas no fueron de importancia, por lo que pudieron mantenerse a raya..

Sobre las 21.20 del martes, el fuego ya se encontraba controlado por los bomberos a la altura de la estación transformadora de EDES, sobre Fortaleza Protectora, en dirección hacia Cabrera.

Fuentes vinculadas al sector de Seguridad del municipio confirmaron esta noche a La Nueva. que debido a la gran producción de pastos por las lluvias de este año, sobre todo de los últimos meses, se espera que en los próximos meses haya otros incendios similares.

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"Hay mucho pasto, vidrios rotos o alguna persona que pasa y tira un cigarrillo -señalaron-. Así terminan conformándose estos fuegos".

En ese sentido, recordó que minutos antes se había reportado un incendio de pastos naturales en otro sector del distrito. En ese caso, en la ruta 3 kilómetro 674.

"Esto va a ser así por las condiciones que tenemos -advirtieron-. Hoy tuvimos varios casos en distintos puntos de la ciudad".

Al respecto, se explicó que se intima a los vecinos a tener los pastos controlados y se remarcó que se viene haciendo un trabajo desde las distintas delegaciones para que esto ocurra.

"Sin embargo, no damos a basto", reconocieron.

Por último, se indicó que al tener controlado el incendio, los bomberos dejan que el pastizal se prenda para evitar que esto vuelva a pasar a futuro.

"Cuando saben que la situación no se va a desmadrar, dejan que se queme para que no haya problemas más adelante", se aclaró.