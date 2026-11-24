Efectivos de la DDI detuvieron esta mañana a una mujer para que cumpla una pena de 18 años de cárcel que le impusieron por encubrir los abusos que sufrió su hija a manos de su pareja.

La medida fue ordenada por el Tribunal en lo Criminal N° 2 luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el fallo impuesto en 2022.

Los jueces bahienses la hallaron responsable de ser partícipe necesaria por omisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente, en concurso real con promoción de la corrupción de menores agravada por la convivencia preexistente.

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Según la investigación realizada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, la mujer fue acusada de haber cooperado, desde 2004 hasta el 2015, en los abusos que perpetraba su pareja en perjuicio de su hija.

Se estableció que dicha colaboración consistió concretamente en haber omitido acciones para evitar de los abusos y además no haber denunciado tales circunstancias.

Previamente, en 2017, el abusador fue condenado a 23 años de prisión.

Los hechos comenzaron cuando la joven tenía entre 5 y 6 años.

En un principio se trató de manoseos, aunque a partir de los 7 años los abusos se volvieron violación. Este trato continuó hasta los 19, cuando la chica comenzó a vivir con su novio.

En ambas causas intervino la abogada Viviana Lozano, que representó a la víctima durante el proceso.

Justicia y dolor

Luego de la condena de la mujer, la joven había expresado su satisfacción por la resolución judicial y el dolor por la actitud de su progenitora.

"Por un lado siento alivio porque se hizo justicia y, de alguna manera, se limpió mi palabra. Porque desde el momento en que yo realicé la denuncia contra mi padrastro, mi mamá se encargó de ensuciarme diciendo que era mentira. Hoy una parte de mí siente ese alivio de poder demostrar que decía la verdad. Había muchas pruebas de todo lo que me pasó".

"Lo que más me dolió fue la actitud de mi mamá. Era mi mamá. Esconderme desde el primer momento mi origen, porque yo me enteré quién era mi papá a una semana de cumplir 15 años... Todo el mundo sabía quién era mi papá menos yo. Mi mamá era la única persona responsable de cuidarme y no lo hizo. No actuó como debía", relató en ese momento.