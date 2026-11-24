El senador provincial Alex Campbell presentó formalmente en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley impulsado a partir de una iniciativa del bloque del Pro del Concejo Deliberante bahiense, con el objetivo de ampliar las oportunidades de participación de las pymes y empresas locales en las grandes inversiones productivas.

La propuesta plantea modificaciones a la Ley Provincial Nº 15.510, que regula el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (REPIE), para garantizar que las empresas de los municipios donde se desarrollan grandes proyectos tengan mayores posibilidades de integrarse a sus cadenas de proveedores.

La iniciativa surge del trabajo impulsado desde Bahía Blanca para vincular el crecimiento industrial, portuario y energético con el desarrollo del entramado productivo local.

Entre sus principales puntos, el proyecto propone que las empresas beneficiarias del régimen informen anticipadamente las oportunidades de contratación, los rubros requeridos y las condiciones para participar.

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Además, incorpora un criterio de preferencia para proveedores locales cuando sus ofertas resulten equivalentes en precio, calidad, capacidad técnica y plazos de entrega, sin establecer cupos obligatorios ni afectar la libre competencia.

También contempla mecanismos de seguimiento para conocer la participación efectiva de las empresas locales en las contrataciones vinculadas a las inversiones estratégicas.

Alex Campbell

El ingreso formal del proyecto al Senado representa un avance en una agenda de desarrollo productivo que busca transformar las grandes inversiones en oportunidades concretas para las pymes, los proveedores y el empleo local.