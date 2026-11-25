El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó este miércoles el concepto de "recesión técnica" en la que cayó la actividad entre abril y septiembre de 2026, enfatizó que no le preocupa el alza del dólar y sostuvo que el aumento del riesgo país tiene como base un componente político local, debido al temor al cambio de modelo.

El jefe del Palacio de Hacienda buscó encapsular en un marco teórico el concepto de "recesión técnica" al sostener que es una definición "arbitraria".

En declaraciones periodísticas, Caputo salió al cruce de las interpretaciones sobre la situación de la economía, luego de que ayer el INDEC informara una caída de la actividad de 1,2 % en septiembre, con lo cual se completaron dos trimestres consecutivos con resultado negativo.

"La definición de recesión técnica es arbitraria y no tiene que ver con la profundidad", dijo el ministro.

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Caputo invocó la definición del National Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos, comité que establece cuándo comienza y cuándo termina una recesión a partir de tres dimensiones: 1) profundidad: cuánto cayó la actividad económica; 2) duración: cuánto tiempo se extendió la caída; y 3) difusión: si la caída alcanzó a muchos sectores de la economía o solo a algunos.

El ministro afirmó que en agosto y septiembre la actividad se recuperó 1,4 % en forma acumulada y sostuvo que la baja de julio de 2,5 % es un número anormal que influyó en el resultado final del período.

Insistió en que en ese mes confluyeron una serie de factores, como lluvias superiores a lo habitual, el aumento del precio del gas y el parate que generó el Mundial de Fútbol.

"Veo que los números de agosto y septiembre son positivos y veremos cómo da de octubre y noviembre. Septiembre deja un arrastre positivo de 0,9 %. Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento", añadió el jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo defendió el modelo económico y afirmó que el impulso de sectores como la minería, el agro y la energía es beneficioso para el resto de la economía porque se eliminó la restricción externa, o sea, la falta de dólares.

"Les dimos impulso a sectores que estaban relegados y juegan a favor de los otros sectores porque ya no hay restricción externa. De todo eso, un comerciante y un empresario se benefician. La inestabilidad se había convertido en un negocio", afirmó el ministro.

Caputo rechazó las evaluaciones que sostienen que hay una baja en el consumo: "Medido por el producto, creció 7,6 % entre el segundo trimestre de 2026 y el cuarto de 2023", recalcó, aunque reconoció que el crecimiento es "menor al esperado".

"Hay gente que está mejor y otra que está peor, pero yo tengo que mirar todo el conjunto. Todos los datos convalidan lo que estoy diciendo", insistió.

Caputo recordó que "en octubre del año pasado se llegó al colmo de ponerle un porcentaje al descontento de la gente. Decían que el 80 % de la gente no llegaba a fin de mes y después en las elecciones el presidente ganó por 17 puntos, pese a esa percepción".

Consultado sobre la suba del dólar, el ministro subrayó: "No me preocupa porque vino acompañada por una semana de crisis global. Nuestra moneda se depreció en el promedio de todas las monedas de la región". Al mismo tiempo, descartó que exista un ataque especulativo.

No obstante, admitió que existen empresas que en este contexto decidieron dolarizarse y eso aumentó la brecha entre el oficial y el CCL al 12 %.

El ministro afirmó que este precio del dólar es "absolutamente razonable" porque es un dólar que "flota" y explicó que "no se puede ir contra los flujos. Hoy hay un alto flujo por las exportaciones, que luego el Banco Central maneja para que no haya volatilidad".

Caputo dijo que no espera un alto traslado a los precios por la "robustez del programa". "Mientras tengamos equilibrio fiscal y no convalidemos estos movimientos con emisión, el pass through es menor", señaló.

El ministro detalló que "la inflación núcleo viene corriendo al 20 % anual y mientras sigamos por este camino, convergeremos a la inflación internacional".

En este contexto, remarcó: "Le valoro al presidente la convicción para no cambiar el rumbo".

Acerca del aumento del riesgo país, afirmó que "no tiene el mismo impacto" que en años anteriores porque la economía tiene equilibrio fiscal y el Gobierno no tiene que salir a buscar fondos para financiar el déficit. En este panorama, reiteró que el programa financiero "está cerrado", lo cual es una de las principales dudas del mercado.

"La suba del riesgo país es puntual", dijo Caputo y evaluó que los inversores venden los bonos "por temor político".

"En el caso de la última semana, impacta más porque Argentina se sigue comportando como un país de riesgo más alto. Argentina es vista por su pasado como un país riesgoso", señaló.

El ministro consideró que la gente valorará al momento de votar que "el programa económico logró estabilidad de precios y del dólar, y dio previsibilidad, lo que tiene un valor de largo plazo enorme".

En ese sentido, recalcó que "los planes de estabilización llevan tiempo" para que se perciban los resultados. (NA)