El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso que las entidades bancarias de 108 municipios, entre ellos Bahía Blanca, implementen el horario de verano a partir del próximo lunes 30 de noviembre y hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive.

Durante ese período, la atención al público se realizará de 8 a 13, en reemplazo del horario habitual de 10 a 15.

En tanto, el decreto establece que el personal bancario cumplirá su jornada laboral de lunes a viernes, entre las 7.45 y las 15.15.

La medida apunta a facilitar el desarrollo de la actividad financiera y evitar que los usuarios deban concurrir a las sucursales durante las horas de mayor calor. En los municipios que no fueron incluidos en la disposición, se mantendrá el horario habitual de atención.