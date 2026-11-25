Verano: los bancos cambiarán su horario de atención a partir del lunes
La medida alcanzará a Bahía Blanca y otros 107 municipios bonaerenses. Las entidades abrirán sus puertas de 8 a 13 hasta el 23 de marzo de 2027.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso que las entidades bancarias de 108 municipios, entre ellos Bahía Blanca, implementen el horario de verano a partir del próximo lunes 30 de noviembre y hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive.
Durante ese período, la atención al público se realizará de 8 a 13, en reemplazo del horario habitual de 10 a 15.
En tanto, el decreto establece que el personal bancario cumplirá su jornada laboral de lunes a viernes, entre las 7.45 y las 15.15.
La medida apunta a facilitar el desarrollo de la actividad financiera y evitar que los usuarios deban concurrir a las sucursales durante las horas de mayor calor. En los municipios que no fueron incluidos en la disposición, se mantendrá el horario habitual de atención.