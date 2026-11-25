"No puedo llorar, no sé por qué, pero pasan muchas cosas por mi cabeza. Hay nervios, ansiedad, angustia y también felicidad".

Así describió Tamara las sensaciones que recorren su cuerpo solo algunas horas después de que la justicia ordenara la detención de su madre, condenada a 18 años de cárcel por silenciar los abusos sexuales que sufrió la joven a manos de su padrastro.

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"Tengo una mezcla de sentimientos. Vengo luchando desde 2015, cuando pude hacer la denuncia. No es fácil", describió en declaraciones al programa Panorama de LU2.

"En mi cabeza están pasando muchas cosas que no sé cómo tomarlas. Es así desde que me enteré de la detención de mi madre, que lo es biológicamente aunque no haya cumplido su rol. Para mí es impactante todo esto", siguió diciendo.

Como se informara, el Tribunal en lo Criminal Nº 2 decretó el arresto de la acusada luego de que quedara firme el fallo condenatorio dictado en 2022.

Previamente, en 2017, el abusador (falleció en prisión) había sido sentenciado a 23 años de cárcel.

"Cuando te pasa algo así recurrís a quien vos crees que es tu apoyo. En mi caso recurrí tres veces a mi mamá y las respuestas siempre fueron las mismas, que yo me la busqué, que lo provocaba y que lo había realizado para que me pase", describió.

Mencionó que en ese momento "llegás a pensar que si tu madre no te cree quién lo va a hacer. Empezás a dudar de toda la gente".

Tamara explicó que a los 19 años decidió irse de su casa junto a su pareja y se instalaron en Coronel Pringles.

"Esa idea me la ayudo a romper mi expareja, cuando se lo conté con miedo, porque no sabía cuál podría ser su reacción. Él me creyó, me apoyó y me dijo que tenía que hacer la denuncia, que eso no podía quedar así y que no era mi culpa".

Más adelante describió la importancia de contar y denunciar este tipo de hechos.

"No hay que callarse. Aunque no parezca, hay mucha gente que te va a escuchar y no va a juzgar".

Fallo histórico

"Se hizo historia desde el punto de vista que no conozco otros casos en los que se haya elevado a juicio a una madre que haya sido cómplice", mencionó la abogada Viviana Lozano, quien representa a la víctima desde el comienzo del proceso penal.

Describió que sobre el final del juicio oral al abusador pidieron iniciar la investigación respecto de la madre de la joven.

"Tamara me lo pidió y por eso solicitamos en los alegatos del primer debate la formación de la causa y llegamos al juicio. Una vez que condenaron al abusador fuimos por la encubridora".

Lozano manifestó también que el proceso abarcó 11 años de trabajo.

"Cuando denunció hubo una parte de los hechos que estaban prescriptos. Se denunciaron once años de abuso, aunque ella vivió todo esto desde los cuatro años", finalizó.