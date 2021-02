Le clavó el visto: "Le mandé un mensaje a Ginés y no me contestó", dijo Verbitsky

El periodista Horacio Verbitsky contó este lunes en Radio Del Plata AM 1030 que todavía no se pudo comunicar con el exministro Ginés González García. "Le mandé un mensaje a Ginés y no me contestó", dijo el responsable de haber empezado el escándalo de las vacunas VIP.

"No sé si estará enojado, la verdad es que no tengo idea, le deseo lo mejor, lo aprecio mucho y, si le hice un daño, me lo hice a mí mismo también", agregó.

El viernes por la mañana el periodista relató en su radio El Destape que, luego de llamar al entonces ministro de Salud, recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V en la sede del ministerio, algo que provocó la salida de Ginés González García del Gobierno.

Verbitsky dijo que se siente "avergonzado y muy culpable" y se refirió a las teorías que giran sobre su figura, respecto a que pudo haberse tratado de una operación política: "Esto tiene un costo espantoso, las ideas son absurdas. Los que piensan que fue una jugada para perjudicar a mi amigo Ginés o al Gobierno con el que simpatizo... No tiene ninguna lógica. Fue una estupidez, permítanmelo, a veces, me puede tocar".

El periodista explicó que tomó la decisión de vacunarse luego de que nueve integrantes de su familia contrajeran el virus SARS-CoV-2 y uno falleciera.

Luego de sus declaraciones por Radio El Destape, su dueño, Roberto Navarro, anunció la desvinculación del periodista, pero ayer se conoció que Radio Del Plata le abrió sus puertas y Verbitsky, de 79 años, conducirá un programa propio. (La Nación)