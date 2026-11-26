Maximiliano Allica mallica@lanueva.com Jefe de Noticias de La Nueva. Analista político y conductor del programa de actualidad "Allica y Prieta a las 12" que se emite por La Nueva Play. Ha hecho coberturas políticas en el país y en el extranjero.

Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) son una anomalía argentina. Como los promedios del descenso en el fútbol, se trata de una vuelta de rosca que complejiza lo que debería ser más simple.

Implementadas desde 2011, las PASO tienen como objetivo que todo ciudadano que forma parte del padrón nacional pueda elegir a los candidatos de cualquier partido aunque no esté afiliado a ninguno. Según sus impulsores, más instancias de voto implican más democracia.

Sin embargo, en términos prácticos casi nunca los partidos políticos utilizaron este sistema para dirimir liderazgos. Las únicas dos primarias competitivas dentro de espacios políticos relevantes se dieron en 2015 en la provincia de Buenos Aires entre los peronistas Aníbal Fernández y Julián Domínguez, y en 2023 en Juntos por el Cambio entre los presidenciables Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Curiosamente o no, ambos ganadores (Fernández y Bullrich) perdieron luego en las generales.

Aparte de esos casos, sólo hubo competencias internas muy desparejas con resultados obvios. Por ejemplo, Sergio Massa versus Juan Grabois en 2023, y Mauricio Macri contra Elisa Carrió y Ernesto Sanz en 2015.

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¿Para qué sirven las PASO en el uso real? Para que los referentes de las líneas internas de cada alianza amenacen con ir con boleta propia a las primarias, intentando así negociar desde una posición de mayor fuerza y conquistar mejores lugares en las listas.

Lo cierto es que en una sociedad cansada de la política y los políticos, la obligación de votar hasta 5 veces por año (en las provincias donde los comicios se desdoblan de los nacionales) parece un abuso.

Otro argumento contrario a este mecanismo es el gasto. No obstante, en la opinión de quien escribe ese punto no es significativo, ya que creo que lo ideal sería desdoblar las elecciones en tres tramos. Uno para presidente y legisladores nacionales, otro para gobernador y legisladores provinciales, y un tercero para intendente y concejales. En todo caso, para resumir, unificar las de gobernador e intendente.

El problema de la simultaneidad con la elección nacional es que la discusión macro suele tapar todo tipo de debate local, cuando ciudades como Bahía Blanca y otras tienen mucho para reflexionar acerca de sus proyectos de desarrollo, que obviamente están atados a los destinos del país pero que igualmente tienen características propias.

Finalmente, uno de los peores efectos de las PASO de agosto es que un mal resultado para el presidente en ejercicio puede debilitarlo demasiado con cuatro meses todavía por delante en el gobierno, con el agravante de que Argentina es un país volátil al extremo. El caso más patente fue la debacle de Macri en 2019.

En este momento se analiza en el Congreso la suspensión de las primarias para las elecciones 2027, aunque no la eliminación del sistema, más allá de que podría ser una instancia previa.

Lamentablemente, muchos de los actuales defensores o detractores de esta herramienta expresan sus posiciones especulando con la conveniencia electoral de sus partidos el año próximo. Pero las PASO hay que sacarlas, simplemente, porque no le reportan ningún beneficio al ciudadano. Si los espacios políticos tienen que resolver una candidatura, que se hagan cargo de su interna y no molesten a los demás.