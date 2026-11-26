La Cámara de Diputados sesionaba esta tarde en el marco de una jornada maratónica donde el plato fuerte será la votación del proyecto de Presupuesto 2027.

El temario de la sesión especial incluye además todas las iniciativas que quedaron pendientes de tratamiento la semana pasada, a excepción del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, destacándose especialmente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Se espera una sesión de entre 13 y 18 horas, donde solamente la discusión del Presupuesto insumiría más de ocho horas de debate.

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También se votará la designación de los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Ley 26.827, que cuenta con media sanción del Senado), los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC– y el Mercosur, la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur, la instauración del “Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown” para el 3 de marzo de cada año, y el marco regulatorio para Pymes.

La sesión comenzó con un minuto de silencio por el fallecimiento reciente de la ex diputada nacional Patricia Walsh y siguió con otro homenaje por el aniversario del hundimiento trágico del submarino Ara San Juan. (con información de NA)