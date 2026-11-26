La Prefectura Naval Argentina actualizó su informe diario respecto de la situación que atraviesan las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones por la crecida de los ríos producto del fenómeno El Niño y hay alerta en varias ciudades.

El Río Paraná presenta niveles alarmantes de crecida, sobre todo en Santa Fe. En Rosario el último registro indica que se encuentra “estacionario” a 4.95 metros, en San Lorenzo en “alerta estacionario” a 5.36 metros y en San Javier está “estacionario” a 7.40 metros.

“El agua llegó en noviembre a su pico más alto del siglo en el territorio rosarino y arrastra camalotes hasta las costas, mientras Reconquista, San Javier y Santa Fe permanecen en nivel de evacuación”, detallaron.

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Respecto al Río Uruguay, Entre Ríos, Corrientes y Misiones se mantienen bajo alerta por crecida y continúan las evacuaciones debido al caudal de agua que ya provoca inundaciones.

La Entidad Binacional Yacyretá comunicó que, en lo que va de noviembre, se observa un comportamiento hidrológico similar al de los meses precedentes, donde el caudal afluente se mantiene por encima del valor promedio en un 82% (14.100m3/s – serie 1971-2025).

Debido a que se prevé que los caudales sigan en ascenso en los próximos días por lluvias intensas, se volvieron a abrir las 18 compuertas de Yacyretá.

Ante el pronóstico desalentador, las autoridades piden extremar los cuidados y acatar las órdenes de los expertos respecto de las evacuaciones y operativos. (NA)