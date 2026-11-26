Leticia Jensen, vicepresidenta comercial del negocio de plásticos de Dow para América Latina y Santiago Bacigalupo, Director Comercial para Plásticos de la Región Sur de Dow en América Latina, durante Argenplás 2026.

“Tenemos una presencia industrial estratégica en Bahía Blanca”, afirmó Leticia Jensen, quien ocupa la vicepresidencia comercial del negocio de plásticos de Dow para América Latina.

La ejecutiva ratificó el compromiso de la compañía con la producción local y destacó el trabajo con clientes y socios para desarrollarla y acompañar sus oportunidades de crecimiento.

Jensen habló durante Argenplás 2026, en Buenos Aires, al analizar las posibilidades de la Argentina de ganar peso como proveedor de la industria del plástico. Señaló que varias empresas transformadoras del país ya abastecen a otros mercados y están invirtiendo para mejorar la productividad y la eficiencia de sus operaciones.

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Parte de ese esfuerzo pasa por modernizar las líneas que ya están en funcionamiento. La incorporación de tecnología permite a los fabricantes ampliar su oferta y desarrollar productos con mejores prestaciones. En los envases, por ejemplo, el desafío puede ser reducir el espesor de una película plástica y conservar la resistencia que necesita para proteger el producto durante el transporte.

En esa cadena, el complejo de Dow en Bahía Blanca aporta el polietileno que otras empresas transforman en envases, películas plásticas y productos para infraestructura

Cuando un fabricante argentino exporta un producto elaborado con resina local, la producción del polo bahiense llega a ese mercado incorporada al bien final.

Jensen dijo que en la feria conversó con clientes sobre proyectos que están pensando en conjunto, muchos con horizonte en 2027 y los años siguientes. También destacó la recepción de los materiales que Dow presentó para aplicaciones en alimentos, envases industriales, salud e higiene.

La colaboración incluye el trabajo en los Pack Studios, centros donde los fabricantes pueden ensayar películas plásticas y probar nuevas aplicaciones. En algunos casos, los transformadores llevan a sus propios clientes. Así, la empresa que usará el envase puede participar de las pruebas antes de que el diseño pase a producción.

En su balance, incluyó tanto a Dow como a sus socios locales. Destacó la modernización de los equipos y el talento de la industria argentina, a la que ve con potencial para seguir creciendo, “abastecer a la región y competir en los mercados globales”. El aporte de Bahía Blanca a esa perspectiva está en la producción de la materia prima con la que trabajan los fabricantes.

Dow trabaja con fabricantes en el diseño de envases hechos con un solo tipo de plástico. El objetivo es facilitar el reciclaje, que se vuelve más complejo cuando el envoltorio combina materiales distintos.

Otra línea de trabajo incorpora resinas recicladas. La proporción que puede utilizarse depende de la aplicación y de las prestaciones que el envase debe conservar, como la resistencia durante su uso.

La compañía también distingue dos vías de recuperación. El reciclado mecánico reprocesa el plástico para volver a utilizarlo. El químico busca convertirlo en materia prima para fabricar nuevos materiales.