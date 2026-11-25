Tras identificar un aumento del riesgo de complicaciones cardiovasculares, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, comercialización, importación y uso de la rosiglitazona, un medicamento indicado para tratar la diabetes tipo 2.

La decisión quedó establecida mediante la Disposición 7557/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, e incluye la cancelación de las autorizaciones de comercialización y los registros sanitarios de todas las especialidades medicinales que contengan ese ingrediente farmacéutico, tanto como único principio activo como en combinación con otras sustancias.

La restricción se resolvió después de una evaluación del balance entre los beneficios terapéuticos y los posibles efectos adversos del medicamento.

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Para tomar la decisión, el organismo consideró estudios científicos, nuevas evidencias sobre su seguridad y reportes internacionales de farmacovigilancia.

Uno de los antecedentes centrales fue la evaluación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que concluyó que los riesgos asociados a la rosiglitazona superaban sus beneficios y que no había medidas adicionales capaces de reducirlos de manera adecuada.

La revisión también contempló decisiones adoptadas por otras autoridades sanitarias que ya habían retirado o suspendido medicamentos elaborados con esta sustancia.

La disposición comprende todas las especialidades medicinales que contengan rosiglitazona, independientemente de su presentación o de que esté combinada con otros principios activos.

Entre los productos registrados en el país figura GLIMIDE 8 MG, elaborado por Laboratorio Beta S.A.

Además de cancelar las autorizaciones y los registros correspondientes, la ANMAT ordenó a los laboratorios titulares retirar inmediatamente del mercado todas las unidades disponibles y comunicar el cumplimiento de la medida al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

La rosiglitazona es un medicamento indicado para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Su mecanismo de acción consiste en aumentar la sensibilidad del organismo a la insulina, una hormona que permite regular los niveles de glucosa en sangre.

La decisión del organismo sanitario se fundamentó en que, a partir de la evidencia disponible, el perfil de seguridad de la sustancia dejó de considerarse favorable frente a los riesgos cardiovasculares identificados. (NA)