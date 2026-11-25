Se cumplen veinte años del crimen de Nora Dalmasso, un caso impune en el que la Justicia resultó ser lenta ante la falta de respuestas concretadas y un acusado que se encuentra libre por las calles debido a que el caso está prescripto desde hace años. Pese a la falta de resolución, la familia de la víctima continúa con su lucha para que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (TSJ) decida el futuro procesal.

El 25 de noviembre de 2006 Nora fue asesinada en el dormitorio de su hija, en la casona del barrio Villa Golf de Río Cuarto. A la víctima la estrangularon con el lazo de su bata, un elemento central en la investigación que fue descartado y que, 18 años más tarde, cuando un fiscal decidió actuar con responsabilidad, permitió determinar que dicha prueba tenía el ADN del acusado.

Durante años la Justicia actuó mal. Se señalaron varios acusados, pero ninguno fue condenado porque no había pruebas que los incriminen, lo que provocó que el caso quede prescripto en 2021.

Entre los acusados estuvieron Gastón Zárate, más conocido como el Perejil, que se desempeñaba como pintor/albañil en la vivienda de la familia y fue liberado tras protestas sociales. Luego, se investigó a Facundo Macarrón, hijo de la víctima, a quien luego sobreseyeron.

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Por último, y el más contundente, fue el viudo Marcelo Macarrón, quien llegó a juicio. Se lo acusó en dos oportunidades: la primera por viajar desde Punta del Este hasta Córdoba y la segunda de contratar sicarios. Sin embargo, en el debate la Fiscalía desestimó la absurda acusación, por lo que el Tribunal lo absolvió.

La historia cambió cuando el 23 de diciembre de 2024 el fiscal Pablo Jávega realizó una conferencia de prensa y confirmó que el nuevo sospechoso que tenía la causa era Bárzola, quien al momento del crimen trabajaba puliendo los pisos de la casa de Villa Golf. Se comunicó que su ADN resultó compatible con las huellas genéticas colectadas en la bata y en el cuerpo de la víctima.

Este hallazgo se logró debido a la labor conjunta e interdisciplinaria entre el Ministerio Público Fiscal y el Centro de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba –con la cooperación del National Center for Forensic Science, Universidad de Florida, EEUU, y la colaboración del Ministerio de Justicia del gobierno de la Provincia de Córdoba.

Bárzola, quien ya había estado en la causa y declaró varias veces, era el pulidor de pisos y se comprobó que el día del asesinato fue hasta la casa donde se cometió el homicidio, dato no corregido durante la pesquisa.

Aunque la familia de Dalmasso reclamó desde el comienzo que se lo investigue, el fiscal de ese entonces no dio lugar y hoy la causa se encuentra prescripta a la espera de que el TSJ determine si puede reactivarse, permitiendo que Bárzola vaya a juicio y sea condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte.

Desde la querella sostienen que la prescripción llegó debido a la falta de actuación por parte de la misma Justicia y que, con una resolución ya confirmada y un sospechoso imputado, se debe dar lugar a un juicio donde se dicte veredicto de culpabilidad para que Nora descanse en paz.

En este sentido, en mayo de este año se realizó el jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes fueron destituidos por 'negligencia grave y mal desempeño' de sus funciones en el caso.

Ahora, el TSJ tiene la última palabra y será el que decida el futuro de la investigación. En este sentido, la respuesta que se recibirá la familia es si Bárzola va a debate oral o si se acepta un juicio por la verdad, lo que sería una resolución negativa. (NA)