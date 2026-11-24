El Ministerio de Transporte bonaerense inhabilitó preventivamente hasta 2099 a Lara Magalí Rapallo, la joven de 20 años que realizó maniobras peligrosas con una camioneta en el balneario La Frontera, en Pinamar.

La repartición a cargo de Martín Marinucci intervino tras la difusión de las maniobras realizadas en la zona de La Olla, donde Rapallo, oriunda de Pilar y conocida como “Naotzumi” en plataformas digitales, conducía una camioneta RAM 1500 Laramie rosa.

Según la información oficial, la joven manejaba el vehículo con cuatro personas paradas a los costados cuando comenzó a hacer trompos en las dunas, lo que puso en riesgo su seguridad, la de quienes iban a bordo y la del resto de los presentes en el balneario.

Ante la gravedad del episodio, se labró el acta correspondiente por infracción a la Ley de Tránsito 13.927 y la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la suspensión preventiva de la licencia de conducir hasta 2099.

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Además, la Policía bonaerense secuestró la camioneta e imputó a Rapallo por violar el artículo 193 bis del Código Penal.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense recordaron que quienes están al mando de un vehículo tienen la responsabilidad de conducir de manera segura y de velar por la seguridad de los ocupantes y de terceros. (NA)