La fiscalía pidió 10 años de prisión para Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata, por la muerte del motociclista Walter Armand, ocurrida en abril de 2024.

Además, solicitó que sea inhabilitada para conducir durante 20 años y que continúe con arresto domiciliario, pero con una tobillera electrónica de monitoreo.

El pedido fue realizado este martes por el fiscal Martín Chiorazzi durante los alegatos de cierre del juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo.

La acusación sostiene que Alvite debe responder por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Esta figura contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión y supone que la persona pudo representarse la posibilidad de provocar un resultado fatal con su conducta y, aun así, continuó adelante.

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En el mismo alegato, el fiscal solicitó para Valentina Velázquez, la amiga de Alvite que conducía el otro vehículo involucrado en la presunta carrera callejera, tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación para manejar. También pidió que realice un curso sobre normas de tránsito y comportamiento al volante.

Durante la exposición, la acusación repasó las pruebas incorporadas al debate y puso el foco en la velocidad a la que circulaban los vehículos y en la cantidad de semáforos que habrían cruzado en rojo antes del impacto.

Luego será el turno de los abogados de la querella, Fernando Burlando y Fabián Améndola, y después siguen los defensores Flavio Gliemmo, Luisina Gliemmo y Santiago Irisarri, asesores legales de Alvite, y la defensora oficial de Velázquez, Raquel Ponzinibio.

Durante el debate, la joven pidió perdón y se quebró frente a la familia de la víctima: “Cargo con el peso de haber dejado una familia rota, es algo que nunca me imaginé en mi vida que iba a pasar. Lo sufro como si fuera el primer día”.

Cómo fue la muerte de Armand

Todo ocurrió durante la madrugada del 12 de abril de 2024, en la intersección de la avenida 13 y la calle 532, en La Plata. Armand circulaba en moto cuando fue embestido por el auto conducido por Alvite, quien presuntamente corría una picada. El hombre fue trasladado al hospital, donde murió horas después.

De acuerdo con la reconstrucción del fiscal Fernando Padován, la joven había salido con amigas a un bar del centro de la ciudad. Al terminar el encuentro, se subió al auto de uno de los jóvenes que estaban con el grupo. Su defensa sostuvo que ella era la única que no había tomado alcohol y, por ese motivo, le habían pedido que manejara.

También argumentó que Alvite no conocía bien las calles de La Plata y que había comenzado a seguir el auto negro de Velázquez para que la guiara en el camino de regreso a su casa en Gonnet.

El debate, que empezó el 2 de noviembre, llega ahora a la etapa de alegatos en la que las partes expondrán sus conclusiones sobre la calificación jurídica del hecho y la responsabilidad de las acusadas.

La Fiscalía y la querella sostienen la figura de homicidio simple con dolo eventual, mientras que la defensa de Alvite busca que el tribunal encuadre el caso como homicidio culposo. En paralelo, se mantiene la acusación contra Velázquez por su participación en la picada. (TN)