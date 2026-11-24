El Gobierno contabilizó a 9.421 personas viviendo en situación de calle en la Argentina y más de la mitad habitan en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), según un relevamiento oficial elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

El informe oficial reveló que el 97,68% son argentinos y más del 80% de los registrados son varones. Además, detalló que las causas principales combinan conflictos familiares, consumo problemático y pérdida de empleo.

El primer operativo nacional para relevar personas en situación de calle se realizó en 19 jurisdicciones, ya que no participaron la provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego.

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Según el informe técnico oficial, la iniciativa busca "contar con información confiable, sistematizada y federal que permita superar la histórica dispersión de datos y diseñar políticas basadas en evidencia".

Los datos exponen una marcada desigualdad en la distribución geográfica del fenómeno. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) encabeza la nómina con 5.176 personas observadas, una cifra que supera a la suma de todas las demás provincias participantes juntas, las cuales totalizan 4.245 personas.

Entre los distritos provinciales relevados, la mayor cantidad de casos se concentra en las provincias con grandes aglomerados urbanos:

Santa Fe: 1.328 personas.

Córdoba: 588 personas.

Mendoza: 421 personas.

Neuquén: 401 personas.

Entre Ríos: 364 personas.

Salta: 221 personas.

Tucumán: 159 personas.

Río Negro: 149 personas.

Chaco: 121 personas.

Con cifras inferiores a los cien casos observados se ubican San Juan (95), Misiones (81), San Luis (68), Corrientes (63), Jujuy (55), Chubut (49), Santa Cruz (41), Catamarca (25) y La Pampa (16).

A nivel nacional, el censo expone un marcado predominio del sexo masculino, ya que los varones representan el 81,7% de la población observada, mientras que las mujeres conforman el 16,4%, un 1,9% correspondió a casos donde no pudo determinarse.

Respecto al lugar de pernocte al momento del abordaje, el 61,7% de las personas fue registrada en dispositivos de alojamiento transitorio (o en el Dispositivo de Primer Acercamiento en CABA), mientras que el 38,3% se encontraba efectivamente a la intemperie en la vía pública.

En relación con los rangos etarios en la Ciudad de Buenos Aires, el 77,17% de los relevados corresponde a adultos de entre 19 y 59 años, el 11,80% a adultos mayores de 60 años o más, y un 9,87% a niños, niñas y adolescentes, de los cuales un 8,48% tienen de 0 a 14 años y un 1,39% de 15 a 18 años.

Al analizar los factores que desencadenan el ingreso a la calle, el Gobierno sostiene que "la situación de calle debe comprenderse como un fenómeno multicausal, donde factores estructurales, como la precariedad laboral y de ingresos, se entrelazan con problemáticas vinculares y trayectorias individuales".

En este sentido, el informe puntualizó que en los testimonios recabados durante las entrevistas, las causas más citadas fueron los conflictos familiares, el consumo problemático y la pérdida de trabajo.

En cuanto a la trayectoria, el 58,6% de los encuestados declaró haber tenido al menos una experiencia previa en situación de calle, mientras que para el 32,0% de las personas se trata de su primera vez en esta condición. Asimismo, el 34,09% de los entrevistados acumula una permanencia prolongada de más de dos años en la calle.

Desde el organismo oficial destacaron que el censo "dejó atrás un enfoque fragmentado y predominantemente asistencial para dar lugar a una política estructural, asumiendo el Estado nacional su rol rector, con reglas claras y producción de información propia".

Asimismo, el documento aclaró el alcance de la medida: "el Estado nacional no sustituye a las jurisdicciones en la prestación directa de estos servicios, sino que cumple un rol de coordinación, estandarización, seguimiento y asistencia técnica". (N/A)