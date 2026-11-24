Este martes se cumplen 35 años del fallecimiento de Freddie Mercury, cantante, compositor y líder de la banda británica Queen, considerado una de las figuras más influyentes en la historia del rock y la música popular.

El artista africano, radicado en Inglaterra, murió el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años, en su residencia de Garden Lodge, ubicada en el barrio londinense de Kensington, a raíz de una bronconeumonía derivada del sida.

Nacido bajo el nombre de Farrokh Bulsara el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Tanzania, Mercury se mudó a Inglaterra en 1964 tras vivir un tiempo en la India. Tras graduarse como diseñador gráfico en el Ealing Art College de Londres, en 1970, fundó la exitosa banda Queen junto al guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, que luego se completaría un año después con el bajista John Deacon.

Freddie Mercury dejó una gran huella en la historia de la música, con discos fundamentales como A Night at the Opera (1975), News of the World (1977) y The Game (1980). Entre sus canciones más reconocidas se encuentran "Bohemian Rhapsody" —incorporada en 2022 al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos—, "We Are the Champions", "Somebody to Love" y "Don't Stop Me Now".

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Uno de los puntos más altos de su carrera en vivo tuvo lugar el 13 de julio de 1985 en el estadio de Wembley, durante el festival benéfico Live Aid. La actuación de Queen de aproximadamente veinte minutos de duración registró más de 72.000 espectadores en vivo y una audiencia televisiva estimada en 1500 millones de personas. La presentación quedó registrada como una de las más destacadas de la música contemporánea.

En 1987 fue diagnosticado con VIH, pero optó por mantener su estado de salud en secreto durante cuatro años para continuar trabajando en su carrera musical. Su debilidad le impidió continuar con las giras y cada vez aparecía menos en público, alimentando los rumores sobre una enfermedad que terminó por hacer visible y dar a conocer a nivel mundial.

Ante los rumores y la prensa británica acechando en su domicilio, el cantante decidió hacer público su diagnóstico mediante un comunicado difundido el 23 de noviembre de 1991, 24 horas antes de su fallecimiento.

"Siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas dos semanas, es mi deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas de VIH y que padezco sida. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad y espero que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que luchan contra esta terrible enfermedad en todo el mundo", expresó.

El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury murió en la cama de su mansión en Kensington, conocida como Garden Lodge, donde pasó sus últimos días. (NA)