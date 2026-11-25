Los equipos de rescate de Brasil buscan este miércoles a una argentina de 24 años, identificada como Keila Daiana Da Costa, que fue arrastrada por la corriente del río Indaía, en el municipio de Ubatuba, sobre la costa norte de São Paulo. Su hermano contó que la joven, oriunda de Misiones, estaba con su pareja a bordo de una moto cuando la crecida del cauce, provocada por un fuerte temporal que azotó la zona este domingo, los empujó aguas adentro.

Santiago Da Costa, de 31 años, relató que ambos nacieron en la localidad de Terciado Paraíso, en el municipio misionero de San Pedro, pero hace alrededor de cuatro años él se fue a vivir a Ubatuba. Su hermana, siguiendo sus pasos, se mudó a ese mismo sitio de Brasil dos años después.

Al momento del temporal que azotó ese municipio, Keila estaba con su pareja, Enzo Antônio, de 30 años, quien fue encontrado muerto este lunes en el río Indaiá, en la zona del barrio Casanga. La principal hipótesis es que ambos habrían intentado atravesar un puente en motocicleta cuando regresaban de su lugar de trabajo en una pizzería y fueron arrastradas por la fuerza de la corriente.

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Según el reporte policial brasileño al que accedió el medio G1 Globo, durante la tormenta del domingo un testigo escuchó los pedidos de auxilio de las víctimas, aunque no pudo intervenir debido al elevado nivel del agua y la intensidad de la corriente. Posteriormente, la motocicleta fue localizada dentro del río.

La búsqueda se interrumpió durante la noche del lunes y del martes, y se reanudó este miércoles por la mañana. En el operativo participan efectivos del Grupo de Bomberos Marítimos (GBMar) y del 11º Grupo de Bomberos con motos acuáticas, barcos y drones. Según G1 Globo, la disminución del nivel del río Indaiá podría facilitar el trabajo de los equipos, pero el pronóstico de lluvia podría dificultar nuevamente la operación.

Uno de los principales desafíos del operativo es la escasa visibilidad bajo el agua, que está turbia debido a la presencia de mucha vegetación y otro tipo de obstáculos arrastrados por la corriente. "No perdemos las esperanzas de encontrar a Keila. Hoy la búsqueda será más intensa, pero sigue la lluvia y eso lo dificulta todo un poco", agregó Santiago, consternado por la ausencia de su hermana y la muerte de su cuñado.

La desaparición de la argentina se produjo durante un episodio de precipitaciones extraordinarias que afectó a Ubatuba en las últimas horas. Según el Ayuntamiento local, la ciudad acumuló cerca de 172 milímetros de lluvia en apenas tres horas, lo que provocó inundaciones, desbordamientos de ríos, caída de árboles y deslizamientos de tierra. (La Nación)