WhatsApp comenzó a desplegar globalmente una de las funciones más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de programar mensajes.

Ahora, se podrá elegir el momento exacto en que un texto, una foto o un video se enviará en conversaciones individuales o grupales, sin necesidad de estar conectado en ese instante.

La confirmación oficial llegó a través de una publicación de la empresa, tras un período de pruebas en las versiones beta de Android e iOS. Las primeras pruebas empezaron el 12 de octubre en Android (versión 2.26.40.7) y el 22 de octubre en iOS (versión 26.42.10.19). El lanzamiento será gradual durante las próximas semanas, por lo que la disponibilidad puede variar según la cuenta, el dispositivo y la actualización de la app.

Para dejar un mensaje preparado, el usuario debe mantener presionado el botón de envío y seleccionar el día y la hora en que quiere que se entregue. La función permite programar el envío desde 10 minutos hasta 14 días de anticipación.

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La herramienta está pensada para situaciones como saludar a alguien en otra zona horaria, enviar recordatorios antes de un examen o preparar mensajes de cumpleaños para que lleguen justo a medianoche. El destinatario recibirá el contenido como un mensaje habitual dentro del chat, sin ninguna señal especial.

Además, cada usuario tendrá un espacio para revisar los mensajes pendientes y podrá eliminarlos si cambia de opinión antes de la fecha elegida.

Según informó WhatsApp, los mensajes programados se enviarán incluso si el teléfono del remitente está apagado, sin conexión o sin batería. La empresa aseguró que el contenido conservará el cifrado de extremo a extremo, el sistema de protección que aplica a todas las comunicaciones personales de la plataforma.

La función admite tanto texto como archivos multimedia —fotos y videos— en chats individuales y grupales. La compañía prevé completar la implementación mundial en las próximas semanas.

Estos son los pasos para programar un texto en Whatsapp: