La detonación de casi cinco toneladas de azida de plomo, un explosivo altamente tóxico, finalmente se llevó a cabo en la Iowa Army Ammunition Plant de Middletown, en Estados Unidos, luego de varios días de retrasos y una fuerte controversia pública.

La operación, que había sido pospuesta dos veces por reclamos de vecinos, ambientalistas y médicos, se realizó el miércoles a las 9 de la mañana, según confirmó el Ejército.

El procedimiento incluyó la explosión simultánea de 68 barriles de material degradado, almacenados en la planta.

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El Ejército informó que la decisión de destruir el stock en el lugar se tomó tras detectar que el material se había vuelto inestable y representaba un riesgo de detonación accidental durante su traslado.

La detonación generó preocupación por la posible dispersión de polvo de plomo, un neurotóxico, sobre una zona de hasta 481 km cuadrados fuera de la planta, según estimaciones oficiales.

Por eso, el Ejército recomendó a los residentes de Middletown y áreas cercanas evacuar sus hogares “por precaución”, especialmente a embarazadas, niños menores de seis años y personas con enfermedades crónicas.

La Agencia de Protección Ambiental (EPa) desplegó equipos para monitorear el aire, el agua y el suelo antes, durante y después de la explosión. Tom Croci, funcionario de la agencia, aseguró que el control se mantendrá “hasta que los niveles vuelvan a ser seguros”.

Para contener el impacto, se utilizaron barreras de agua, espuma y gel, según detalló el secretario interino del Ejército, Adam Telle. Además, la CDC activó un equipo de emergencia para asistir a la población ante posibles exposiciones.

La operación estuvo rodeada de polémica. El Iowa Environmental Council y la Sierra Club Iowa Chapter presentaron una demanda de emergencia para frenar la detonación, argumentando que el polvo de plomo podría llegar a comunidades a más de 160 km de distancia. El tribunal federal de apelaciones concedió una suspensión temporal, pero finalmente permitió que el Ejército avanzara.

El gobernador de Iowa, Kim Reynolds, emitió una declaración de emergencia para varios condados y activó a la Guardia Nacional para colaborar en las evacuaciones. Illinois y Missouri también se prepararon ante posibles efectos, aunque sus autoridades estimaron que serían mínimos.

El gobernador electo, Rob Sand, pidió transparencia sobre el proceso y el presidente Donald Trump respaldó la eliminación del material, aunque dejó la decisión en manos de la justicia y el gobierno local.

La detonación obligó a muchos vecinos a sellar ventanas y puertas con plástico y cinta, y a evacuar junto a sus familias. Alec Patterson, residente de Middletown, contó que él y su esposa embarazada decidieron irse por temor al polvo de plomo: “Solo queremos hacer todo lo posible para que ella y el bebé estén seguros”, dijo.

El Ejército informó que está realizando evaluaciones tras la explosión y que dará un comunicado oficial en breve. Las organizaciones ambientalistas pidieron que el gobierno mantenga la información pública y transparente sobre los resultados y el monitoreo. (TN)