La Real Academia Española (RAE) presentó la 24ª edición del Diccionario de la lengua española, que incorpora más de 6.000 novedades, entre palabras y acepciones, y refleja las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas de los últimos años, con términos como influencer, gordofobia, pódcast y ecoansiedad, además de expresiones regionales como la argentina chepibe.

La nueva publicación reúne 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones, distribuidos en dos volúmenes que suman 3.606 páginas. Se trata de la primera renovación integral de la edición impresa desde 2014, período durante el cual se acumularon nueve actualizaciones digitales.

Entre las incorporaciones aparecen palabras relacionadas con las redes sociales y las nuevas tecnologías, como metaverso, docuserie, ciberataque e inteligencia artificial generativa, junto con otras vinculadas con problemáticas contemporáneas, como gordofobia, edadista, racializar y basuraleza.

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El diccionario también amplía su vocabulario científico, médico y ambiental con términos como hantavirus, cardiosaludable, antiedad y ecoansiedad, mientras que la gastronomía aporta expresiones como esferificar y ramen.

Una de las principales novedades es la incorporación de 1.570 voces de uso exclusivo en distintos países hispanohablantes y 1.490 gentilicios, como parte del trabajo conjunto de las 23 academias que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale).

En ese contexto, la Academia Argentina de Letras eligió la palabra chepibe para representar al país durante la presentación. El término, característico del habla argentina, se utiliza para designar a una persona que realiza mandados o tareas de escasa responsabilidad. También figura bicisenda, utilizada en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Entre los regionalismos incorporados aparecen cocotaxi, de Cuba; corillo, de Puerto Rico; motoconcho, de República Dominicana; y puntabola, de Bolivia, entre otras expresiones que dan cuenta de la diversidad lingüística del español.

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, destacó que esta edición constituye el primer diccionario concebido como una obra nativa digital, ya que la versión impresa fue elaborada a partir de la plataforma electrónica y no a la inversa.

Por su parte, la directora de la edición, Paz Battaner, explicó que se revisó la información etimológica de 54.829 artículos y se incorporaron 85.201 ejemplos destinados a facilitar la comprensión de los significados y usos de las palabras.

La nueva edición también modifica la organización de las acepciones, que ahora se presentan según su frecuencia de uso y relación semántica, e incorpora de manera desarrollada las formas femeninas de aquellas palabras que admiten variación de género.

Con casi 100.000 entradas, la obra busca registrar la evolución de una lengua compartida por cientos de millones de hablantes y dar cuenta de las nuevas formas de comunicación que surgen tanto en el ámbito digital como en la vida cotidiana.