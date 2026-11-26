Un incendio en un tren de la línea Mitre, ocurrido este jueves por la mañana entre las estaciones Colegiales y Carranza, obligó a evacuar a los pasajeros de la formación por los chispazos y el humo que se produjeron sobre las vías.

El fuego comenzó en un servicio de la línea ramal Suárez, poco después de las 6:30, a la altura del puente de Ciudad de La Paz. Por precaución, todos los servicios de la línea Mitre debieron ser interrumpidos.

No hay víctimas ni heridos al momento, pero debieron evacuarse unos 291 pasajeros por precaución. Tres de ellos sufrieron ataques de pánico por la tensa situación, según informó el SAME.

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Según fuentes de Trenes Argentinos, el incendio se produjo cuando una formación arrolló una chapa que cayó a las vías. Se trata de una protección que se encuentra al costado del riel, y por motivos que eran investigados, se desprendió.

Al pasar por encima del chapón caído, la formación comenzó un pequeño foco de incendio en su parte inferior. Si bien no fue de gravedad, comenzó a brotar un humo que se metió adentro del vagón. Los pasajeros debieron comenzar a abrir las ventanillas, romper los vidrios o forzar las puertas para evacuarse.

Los pasajeros estuvieron más de 40 minutos arriba del tren hasta que pudieron ser evacuados de la formación por personal de rescate. Fue a causa del operativo que debieron realizar primero para interrumpir la alimentación de electricidad del tercer riel que lleva a las formaciones

En el lugar del incidente se encuentran trabajando en la evacuación de la formación personal de Trenes Argentinos, bomberos y el SAME. Participaron dos dotaciones, una de Belgrano y una de Chacarita y dos unidades del Grupo Especial de Rescate.

Los motivos del fuego y del desprendimiento del chapón era materia de investigación para el personal que comenzó con las pericias. (Clarín)