El calor comenzará a ganar protagonismo en Bahía Blanca y promete intensificarse durante los próximos días. Después de jornadas con temperaturas más moderadas, el termómetro irá en ascenso y podría alcanzar los 37 grados el sábado, en un fin de semana que también tendrá condiciones de inestabilidad hacia el cierre.

De acuerdo con el pronóstico del servicio de Satelmet, este jueves la ciudad tendrá una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 33. La jornada comenzará con un ambiente fresco que irá dando paso a condiciones templadas y soleadas, con viento regular del sector norte y buena visibilidad.

Por la tarde, en tanto, el panorama será más cálido, con cielo mayormente despejado y viento moderado del norte. Además, se prevé un índice de radiación ultravioleta alto, por lo que será importante evitar la exposición prolongada al sol y reforzar las medidas de protección. Durante la noche, las condiciones se mantendrán templadas y la temperatura rondará los 22 grados hacia la medianoche.

El ascenso térmico continuará el viernes, cuando se espera una mínima de 21 grados y una máxima de 35. Pero el sábado será, en principio, el día más caluroso del período: el pronóstico anticipa una mínima de 23, con una máxima de 37 grados.

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Hacia el domingo, las temperaturas darán un pequeño respiro, con valores que oscilarán entre los 19 y los 32 grados, aunque el tiempo podría tornarse inestable.

Cómo cuidarse frente a las altas temperaturas

Con varios días de calor por delante, tomar algunas precauciones será fundamental para evitar complicaciones.

La hidratación es uno de los aspectos centrales: se recomienda beber agua durante toda la jornada, incluso sin sentir sed, y evitar las bebidas alcohólicas o aquellas con alto contenido de azúcar.

También es conveniente reducir las actividades físicas y la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 10 y las 16. En caso de tener que salir, lo ideal es buscar lugares con sombra, utilizar protector solar, anteojos de sol y sombrero o gorra, además de optar por ropa liviana, holgada y de colores claros.

Los cuidados deben ser todavía mayores con los grupos más vulnerables, como bebés, niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. En esos casos, es importante ofrecerles agua con frecuencia, procurar que permanezcan en ambientes frescos y prestar atención a cualquier cambio en su estado general.

El golpe de calor es una de las principales complicaciones asociadas a las temperaturas elevadas. Puede manifestarse a través de dolor de cabeza, mareos, náuseas, debilidad, confusión y temperatura corporal elevada. Ante estos síntomas, se debe buscar asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco mientras se espera ayuda.

Otra precaución que no debe pasarse por alto es evitar dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados, aunque las ventanillas permanezcan abiertas. La temperatura en el interior puede aumentar rápidamente y convertirse en un riesgo.

La hidratación, la protección solar y la prevención serán claves para atravesar las próximas jornadas en Bahía Blanca.