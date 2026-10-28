Super Niño: aseguran que Bahía Blanca y la zona tendrán un verano cargado de mosquitos

Lejos de los destrozos y problemas que ya está provocando en otros lugares del país y la provincia, o del potencial beneficio que podría significar para algunas zonas productivas, la llegada del Super Niño servirá para complicar aún más una problemática que se viene incrementando desde hace varios años en Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense: los mosquitos.

En las últimas semanas, si bien las temperaturas no llegaron a ser las típicas para esta época del año, la presencia de este insecto se viene observando en distintos sectores de nuestra ciudad, incluso con tamaños superiores a lo normal. En este marco, desde el municipio también se comenzó a desarrollar el plan de fumigación en toda Bahía Blanca para intentar frenar la invasión.

Sin embargo, los mosquitos ya están aquí y —gracias a El Niño— permanecerán y se multiplicarán aún más en los próximos meses, con el plus que significa que sean más grandes y también más resistentes a repelentes y a las temperaturas bajas.

Así se confirmó desde Región Sanitaria 1, desde donde se indicó a La Nueva. que si bien "no van a ser supermosquitos, sí van a ser muchos".

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"Al haber más cantidad de agua, tendrán el lugar propicio para desarrollarse —advirtió la epidemióloga Jorgelina Scuffi—. Tanto el Aedes aegypti como el mosquito común necesitan agua en su ciclo de vida, y en los próximos meses la tendrán".

Al respecto, señaló que el fenómeno El Niño llegará con suelos que hoy ya se encuentran saturados de humedad, por lo que terminarán formándose espejos de agua que, al sumarse con las altas temperaturas, terminarán propiciando la aparición de una mayor cantidad de estos insectos.

Por ello, explicó que es necesario desde ahora empezar a tener en cuenta algunas precauciones, como el uso de ropa de manga larga —a pesar de la temperatura—, así como repelentes personales y ambientales. En estos últimos casos, remarcó la necesidad de que sean aprobados por la ANMAT.

"También hay que tener en cuenta que algunos remedios caseros que se pueden ver en las redes tal vez no funcionen, porque no conocemos ni las concentraciones que necesitan ni los tiempos que tardan en hacer efecto —dijo—. Por ello, son necesarios repelentes que tengan instrucciones de uso".

Jorgelina Scuffi

Al respecto, advirtió que la fumigación temprana -o excesiva- también puede ser un problema a futuro.

"Puede ser contraproducente, porque se terminan haciendo tolerantes a estos productos con el correr del tiempo. Además, para que la fumigación tenga un éxito rotundo, tienen que coincidir varias cosas, como la velocidad del viento, por ejemplo", sostuvo.

Scuffi destacó "el poder de adaptación" que tienen los mosquitos ante estas cuestiones.

"Algo similar hemos visto con las bajas temperaturas: antes decíamos que no sobrevivían con menos de 10 °C y ahora lo hacen —remarcó—. Los huevos pueden estar un año en condiciones totalmente adversas, sin que los mate la temperatura o la sequía".

Por ello, hizo especial hincapié en la necesidad de mantener limpios y libres de cacharros y agua estancada los espacios, para evitar la proliferación de mosquitos y, en especial, del que transporta el virus del dengue.

En ese sentido, Scuffi reconoció que el Aedes es un mosquito que ha sabido adaptarse a nuestra región.

"Incluso nos cambió la situación epidemiológica en poco tiempo: antes teníamos el mosquito pero no el virus, y ahora ya tenemos el virus circulando —advirtió—. Si bien el año pasado esperábamos que aumentaran los casos, afortunadamente fue un brote que pudimos controlar, por lo que esperamos que en esta oportunidad ocurra algo similar".

Por último, reconoció que debido a la mayor cantidad de lluvias, el mosquito no será el único animal que multiplicará su presencia.

"Cuando ocurren estos eventos, también vemos más víboras, alacranes o arañas, que se acercan más a los sitios urbanos para evitar ahogarse o inundarse", reconoció.

Cronograma

Desde el municipio de Bahía Blanca se anunció un cronograma de fumigación para los próximos días en nuestra ciudad:

El jueves 29 se realizará en El Maitén, La Cañada, Las Calandrias, Los Muñecos, Parque Norte, Carrindanga, Don Enésimo, San Blas, Vista al Mar; Villa Parodi, Villa Ressia, Enrique Julio, Villa Delfina, Villa Hipódromo, La Merced, Las Cañitas, Nueva Aldea y General Daniel Cerri.

El viernes 30, será en espacios verdes de la ciudad y el barrio Palihue.

El sábado 31, en Villa Bordeu, Don Ramiro, Los Chañares, Villa Muñiz, V. Formosa, 12 de Octubre, Luz y Fuerza, Oasis, Austral, Villa Aeropuerto, San Vicente, 17 de Mayo, Portal del Este, Punta Blanca, Lomas del Mirador; Millamapu, Parque San Agustín, Novaterra, Nueva Espora, Parque Industrial, 26 de Septiembre, Vialidad Nacional e Ingeniero White.

El domingo 1 de noviembre se llevará a cabo en Nueva Belgrano, Cenci, Villa del Parque, Villa Floresta, Sánchez Elía, Stella Maris, 9 de Noviembre, Villa Amaducci, Don Bosco, Villa Cerrito, San Jorge, Cabré Moré, Grünbein, SUTIAGA, UOM, Petroquímico, El Nacional, San Ignacio, Altos del Pinar, Prensa, Obrero, Boulevard JB Justo, Saladero, Prefectura y El Guanaco.

Por su parte, el lunes 2 se realizará en Villa Belgrano, Paihuén, Don Carlos, Las Lomitas, Las Magnolias, Seminario, San Miguel, El Polo, Villa Gloria, Villa Elena, Villa Libre, Villa Soldati, Obrero, Villa Libre Sur, Villa Loreto, Villa Nueva, Villa Buenos Aires, Rosendo López, barrio Bahía Blanca, Villa Italia, Palos Verdes, Altos de Bahía, Patagonia Chico y Cabildo.

Mientras que el martes 3 será el turno de Santa Margarita, Avellaneda, Los Teritos, Mi Casita, Cooperación II, Duprat, San Martín, Colón, Napal, Loma Paraguaya, JUBIVI, AMEF, Villa Rosario, Villa Esperanza, El Sol, 5 de Abril, Plan Federal, Patagonia, Molina Campos, Parque Industrial, 26 de Septiembre, Vialidad Nacional e Ingeniero White.