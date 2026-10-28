ABSA realiza nuevas obras en la red cloacal de Bahía Blanca
Los trabajos contemplan la instalación de 200 metros de cañerías sobre calle Ángel Brunel.
ABSA informó que continúa con los trabajos de recambio de colectores cloacales sobre Ángel Brunel, entre Neuquén y Montevideo.
Según detalló la empresa, la intervención contempla la instalación de 200 metros de nuevas cañerías para reemplazar los conductos existentes y recuperar la funcionalidad de la red de desagües cloacales del sector.
Estas tareas se suman a más de 2000 metros de recambios realizados durante este año en 25 de Mayo, entre Tierra del Fuego y Falcón; en Nicolás Pirez, entre Don Bosco y Bolivia; y en tres sectores de Ingeniero White.
Además, ABSA anticipó que en los próximos días comenzarán nuevos trabajos en Güiraldes, entre Almafuerte y Sixto Laspiur.
Las intervenciones forman parte del plan integral de mejora de la empresa provincial, que busca optimizar los servicios de agua y saneamiento para más de 2,9 millones de personas usuarias en las 95 localidades de la provincia de Buenos Aires que integran su área de concesión.