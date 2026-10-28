ABSA realiza nuevas obras en la red cloacal de Bahía Blanca

ABSA informó que continúa con los trabajos de recambio de colectores cloacales sobre Ángel Brunel, entre Neuquén y Montevideo.

Según detalló la empresa, la intervención contempla la instalación de 200 metros de nuevas cañerías para reemplazar los conductos existentes y recuperar la funcionalidad de la red de desagües cloacales del sector.

Estas tareas se suman a más de 2000 metros de recambios realizados durante este año en 25 de Mayo, entre Tierra del Fuego y Falcón; en Nicolás Pirez, entre Don Bosco y Bolivia; y en tres sectores de Ingeniero White.

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Además, ABSA anticipó que en los próximos días comenzarán nuevos trabajos en Güiraldes, entre Almafuerte y Sixto Laspiur.

Las intervenciones forman parte del plan integral de mejora de la empresa provincial, que busca optimizar los servicios de agua y saneamiento para más de 2,9 millones de personas usuarias en las 95 localidades de la provincia de Buenos Aires que integran su área de concesión.