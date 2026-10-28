Katopodis en Bahía: "La obra del Maldonado es la más importante que se está ejecutando en el país"

En el marco de las obras sobre el Canal Maldonado, Federico Susbielles, intendente Municipal y el ministro de obras públicas de provincia, Gabriel Katopodis, indicaron que está en proceso el final de la primera etapa, se está por poner en marcha la segunda y se comienza con la licitación de la tercera.

Más allá de esto, el dirigente provincial refirió a que los tiempos exceden los plazos del mandato político del Gobernador y que su culminación dependerá del compromiso con la obra pública que tengas quienes lleven las riendas de la provincia y el municipio: "Esto va a tener una continuidad después del 2027 y por supuesto que esa continuidad va a requerir que quienes estén al frente de la provincia y al frente del municipio, estén de acuerdo con la obra pública y asuman un compromiso ante la sociedad de que esta obra la van a seguir ejecutando", aseguró Katopodis.

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Susbielles remarcó el compromiso de la provincia quien asumió la totalidad del financiamiento de la obra, mientras que desde nación no se obtuvo el mismo compromiso: "La verdad que es momento de agradecer al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a nuestro ministro de infraestructura, por no haberle soltado la mano a Bahía Blanca en ningún momento, y después por estar cumpliendo con los compromisos que tomaron con nuestra comunidad", aseguró el intendente.

"Esta es una estructura que oficiaba de embudo, que nació en otro momento de la ciudad, pero que la falta de planificación terminó desnudando el 7 de marzo del año 2025 que no era la adecuada, y se pagó con vidas humanas y con el sufrimiento de muchísima gente. Hay un Gobierno Nacional que sigue sin poner un solo peso en la reconstrucción y hay un Gobierno de la provincia de Buenos Aires que está cumpliendo con la ciudad de Bahía Blanca y eso tiene que quedar claro", refirió Susbielles.

El funcionario provincial explicó que, es tal la magnitud de la obra, que requiere de mucho tiempo por la gestión con prestadores de servicios, los procesos licitatorios obligatorios y el financiamiento del mismo: "La obra tiene etapas, siempre dijimos que iba a demorar, que iba a llevar tiempo. Es una obra muy compleja. En este momento es la obra hidráulica más importante en ejecución en la Argentina y de las más importantes en muchísimas décadas. Van a pasar muchos años para que se haga una obra de esta complejidad y de este valor presupuestario. Es millonaria, compleja, lleva tiempo, tenemos que cargarnos lamentablemente de cierta paciencia, pero lo más importante es que está avanzando".

"Sabemos y entendemos la preocupación, la angustia, cada vez que hay un día con pronósticos de lluvia, Federico me lo dice sistemáticamente, la preocupación está y es lógico que esté, pero los tiempos de ejecución son largos y estamos haciendo lo imposible para cumplirlos", aseguró el ministro.

En otro orden de cosas, se refirió al impuesto al combustible y como éste no está siendo ejecutado como corresponde y acusó a Nación de "timbiarse" la plata en vez de utilizarla para lo que fue pensada: "Hoy los bahienses cargan el tanque de nafta en cualquier estación de servicio y un tercio de esa plata que ponen, que pagan, tendría que quedar en Bahía Blanca. Una parte de los 400.000 millones que el Gobierno Nacional viene recaudando en materia de fondo hidráulico, de fondo para obras contra las inundaciones, tendría que quedar para Bahía y se tendría que haber invertido en obras. Esa plata el Gobierno Nacional la desvió, no la utilizó como la ley le exige, no se puso esa plata y esos presupuestos para acelerar estas obras".

"El Gobierno Nacional podría estar contribuyendo decididamente a la tranquilidad y la respuesta sea mucho más rápida y más certera para Bahía. Lo único que tienen que hacer, es no timbiarse (sic) esa plata y cumplir con la ley y ponerla en donde tienen que ponerla, que son en obras para Bahía Blanca y para toda la Argentina", refirió.

Katopodis además se refirió al plan de mejoras del servicio de agua potable que está encarando la provincia en la ciudad en paralelo con la obra del Maldonado: "Ustedes saben que venimos a muy buen ritmo cumpliendo todos los objetivos. Siempre dijimos cuando presentamos la obra del Maldonado con el Intendente que confíen en nosotros que como pudimos dar cuenta y pudimos dar respuesta en materia de agua potable con obras, con recambio de cañerías, podemos hacer y podemos con esa misma responsabilidad ejecutar esta obra del Maldonado. Así que en materia de agua potable estimamos que todos los veranos vamos a estar un poco mejor y que definitivamente estamos cada vez más cerca de dejar atrás ese problema que era gravísimo".

Por último, fue consultado por los reclamos que realizó el intendente en el recambio y atención de las cloacas de la ciudad, allí Katopodis aseguró que están al tanto y que asumirán el mismo compromiso: "Tenemos un agenda muy compleja en materia cloacal. Hoy tuvimos una reunión de trabajo muy temprano con el equipo del Intendente y hay un compromiso también de la provincia de levantar los niveles de respuesta, de mejorarlos. Sabemos que hay mucho mucho para hacer así que vamos a trabajar como lo venimos haciendo, como lo hicimos con el agua, como lo estamos haciendo con el Maldonado, tenemos que también encarar con la mayor seriedad posible y con la mayor inversión posible todo lo que tiene que ver con el recambio de cañería cloacal en Bahía Blanca", finalizó el dirigente provincial.