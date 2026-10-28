El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 29 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 25 en Bahía Blanca.

Durante la mañana, el tiempo será frío y húmedo, templándose, con viento leve del sudeste y visibilidad de regular a buena.

Por la tarde el tiempo se presentará templado con soleados y viento leve del sudeste . El índice UV se prevé normal y la visibilidad será buena.

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Hacia la noche, en tanto, estará fresca con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 14 grados.