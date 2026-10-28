El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 29 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 29 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 25 en Bahía Blanca.
Durante la mañana, el tiempo será frío y húmedo, templándose, con viento leve del sudeste y visibilidad de regular a buena.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Por la tarde el tiempo se presentará templado con soleados y viento leve del sudeste . El índice UV se prevé normal y la visibilidad será buena.
Hacia la noche, en tanto, estará fresca con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 14 grados.