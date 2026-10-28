Tiro Federal: denuncian un basural en la esquina de Castelar y Azopardo

Una vecina de Tiro Federal denunció la crítica situación sanitaria que se vive en la intersección de las calles Castelar y Azopardo, donde la acumulación de residuos en terrenos baldíos genera una proliferación masiva de mosquitos. Además, aseguró que realizaron múltiples reclamos ante el municipio y la delegación, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas.

La mujer señaló la presencia de terrenos baldíos descuidados que generan un ambiente propicio para la presencia masiva de insectos.

"En la esquina de Castelar y Azopardo tenemos de todo. Es un lugar donde está lleno de mosquitos, ¿por qué? Porque el municipio no dice nada, no hace nada con este señor que hace años que tiene este baldío de esa manera, comentó.

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El problema se extiende también a las inmediaciones de instituciones educativas de la zona, dado que "por el sector se encuentra la Escuela 9 y en la esquina otro terreno baldío".

El malestar incluye tanto la falta de intervención estatal como la actitud de los vecinos del barrio que arrojan desperdicios en la vía pública.

"Estoy cansada de llamar a la Municipalidad y a la delegación para que vengan y retiren la basura que los vecinos, también culpables, ya que tiran toda la basura ahí", cerró.