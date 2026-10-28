"Es un deporte olímpico de la mente": buscan impulsar el bridge en Bahía Blanca

El bridge busca ganar terreno en Bahía Blanca. Quienes practican esta disciplina trabajan para sumar participantes, derribar prejuicios y demostrar que no hace falta tener experiencia con las cartas para aprender a jugar. El objetivo es ampliar la comunidad local y, a futuro, llevar la actividad a las escuelas.

Como parte de esa iniciativa, este jueves 29 se realizará la charla "Introducción al conocimiento del bridge", de 18 a 20, en el Centro Naval de nuestra ciudad. La propuesta está destinada a todas las personas interesadas en descubrir cómo funciona el juego. Los cupos son limitados y quienes quieran participar pueden consultar e inscribirse al 291 642-8105.

Ana María de Lasa es una de las impulsoras de esta propuesta y una de las referentes del grupo que busca difundir el bridge en la ciudad. Según explicó, uno de los principales obstáculos para sumar jugadores es la idea de que se trata de una actividad demasiado compleja.

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Sin embargo, sostiene que esa percepción parte de una confusión sobre su naturaleza. "Uno de los problemas del bridge es que se lo interpreta como un juego de cartas, cuando en realidad es un juego de la mente con cartas", explicó De Lasa a La Nueva.

La diferencia no es menor: aunque se utiliza una baraja, el desarrollo de una partida depende de la capacidad de razonar, interpretar información y anticipar las decisiones de los demás. Y, para empezar, no hace falta contar con conocimientos previos.

Un juego de estrategia, memoria y deducción

El bridge se juega entre cuatro personas, organizadas en dos parejas que compiten entre sí. La partida se divide en dos etapas: primero, los jugadores utilizan un sistema de comunicación codificado para determinar cuántas bazas intentarán ganar; después, una de las parejas busca cumplir ese objetivo, mientras que la otra intenta impedirlo.

La dinámica exige concentración, comunicación con el compañero y capacidad para anticiparse a las jugadas de los rivales. La memoria y la deducción también cumplen un papel central, ya que los participantes deben interpretar la información disponible y tomar decisiones a lo largo de la partida.

"Es un deporte olímpico de la mente", señaló De Lasa, al destacar que el resultado no depende únicamente de las cartas que recibe cada jugador, sino también de las estrategias que desarrolla.

Aunque alcanzar un nivel competitivo requiere práctica y preparación, la referente remarcó que eso no debe convertirse en una barrera para quienes quieran iniciarse. Una cosa es aprender las reglas y disfrutar del juego, y otra es prepararse para competir en torneos nacionales o internacionales.

El bridge, además, no tiene una edad única para empezar. Según De Lasa, se puede aprender desde los 7 años y comenzar a practicarlo incluso en la adultez, hasta alrededor de los 70. Tampoco es indispensable haber jugado antes a las cartas.

El desafío de crecer y llegar a las escuelas

En Bahía Blanca, la comunidad del bridge reúne actualmente entre 30 y 35 jugadores. El propósito es ampliar ese grupo y generar las condiciones para que algunos de sus integrantes puedan formarse como docentes y transmitir sus conocimientos a otras personas.

Uno de los horizontes es llevar la disciplina a las escuelas, una experiencia que ya tiene presencia en países como China, India, Suecia, Italia, Escocia, Polonia y Holanda. Para avanzar en esa dirección, primero será necesario sumar participantes y consolidar una base local de jugadores que puedan convertirse también en formadores.

La charla de este jueves se inscribe en ese camino: abrir las puertas a quienes sienten curiosidad, pero nunca se animaron a acercarse, y mostrar que el bridge puede aprenderse sin importar la experiencia previa.

Dos bahienses se destacaron en un torneo en Neuquén

La actividad local también encuentra su lugar en las competencias que se realizan fuera de la ciudad. Entre el 22 y el 24 de octubre se disputó un torneo de bridge en la Mutual del Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional, en Neuquén, con la participación de jugadores de distintos puntos del país.

En ese encuentro, las bahienses Mijal Milchiker y María Fasano se quedaron con el triunfo, un resultado que refleja la participación de representantes locales en el circuito de la disciplina.