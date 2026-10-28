Qué zonas se verán afectadas por los cortes de calles y qué colectivos cambian su recorrido

Los nuevos cortes de calles y modificaciones en los recorridos de colectivos previstos para los próximos días, debido a la ejecución de distintas obras en la ciudad, fueron dados a conocer por el municipio bahiense.

Este viernes, de 7 a 19, estará cortada calle Salta al 500 por tareas de hormigonado en una obra particular.

En tanto, continúan las restricciones en distintos sectores. En la bocacalle de 1810 y Juana Azurduy, los trabajos de bacheo se extenderán durante 20 días, aunque se podrá circular por calle 1810. También permanece interrumpido el tránsito en 1810 y Perito Moreno, por obras del mismo plan.

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Otro de los puntos afectados es la intersección de Sócrates y Garibaldi, donde se realizan tareas de bacheo. Además, continúan los trabajos en Parera y Láinez.

Por otra parte, en Brandsen, entre Corrientes y Napostá, está afectado el carril ascendente por una intervención vinculada con la reconstrucción de cañerías subterráneas. En calle Pacífico, entre Nicolás Pírez y Biggio, las restricciones responden a obras de pavimentación.

Las obras también obligan a modificar los recorridos de tres líneas del transporte público.

La línea 500, en el trayecto desde el centro hacia Ingeniero White, circulará por avenida Arias, Venezuela, Juana Azurduy y Ecuador, para luego retomar su recorrido habitual.

En tanto, la línea 503 desviará su recorrido por avenida Arias.

Por último, la línea 513, debido a los trabajos en Sócrates y Garibaldi, circulará por 14 de Julio, Castelar, Parera y Sócrates, para continuar luego por su itinerario habitual.