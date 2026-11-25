El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 26 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 26 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 33 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo pasará de fresco a templado y soleado, con viento regular del sector norte, y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde, el tiempo se presentará caluroso y mayormente soleado, con viento moderado del sector norte. El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.
La noche, en tanto, estará templada con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 22 grados.