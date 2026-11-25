El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 26 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 33 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de fresco a templado y soleado, con viento regular del sector norte, y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo se presentará caluroso y mayormente soleado, con viento moderado del sector norte. El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.

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La noche, en tanto, estará templada con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 22 grados.