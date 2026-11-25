El intendente Federico Susbielles destacó la realización de la obra de dragado y profundización de los puertos de Bahía Blanca y Coronel Rosales, al afirmar que el proyecto incrementará la competitividad de ambas terminales.

El jefe comunal realizó estas declaraciones en el marco de la visita del gobernador Axel Kicillof para anunciar las obras de profundización del canal principal del puerto bahiense por cerca de 200 millones de dólares.

En este marco, destacó que "se logró generar un pliego transparente y competitivo, que genera previsibilidad y resuelve la cuestión del dragado por 15 años".

"Por si esto fuera poco, se pudo generar una alternativa de profundización que pone a los puertos de Bahía Blanca y Coronel Rosales más competitivos que nunca, bajando costos y con valores de financiamiento muy competitivos", aseveró.

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Por otro lado, destacó también la "mirada con licencia social" que se implementó desde el ente, algo que —consideró— es fundamental para que los puertos puedan crecer.

"Los puertos tienen que crecer junto a su comunidad. Los modelos de puertos ricos y comunidades pobres no son sustentables en ningún lugar del mundo, ni en Argentina ni tampoco en Ingeniero White", manifestó.

Al respecto, el jefe comunal consideró que el puerto bahiense también "supo generar una plataforma de trabajo eficiente, moderna y competitiva".

"Tuvo desafíos, porque nos tocó perder un gran proyecto como el de YPF y se cuestionaron muchas cosas. Sin embargo, un año y medio después tuvimos la satisfacción de que venga el Gobierno nacional a nuestra ciudad en el marco del RIGI, y que vea cómo es trabajar con seriedad, visión a largo plazo y generosidad para la comunidad", manifestó.

En un siglo

Susbielles también aseguró que "este es el mayor momento de obra pública de Bahía Blanca" en un siglo, y dejó un claro mensaje político al aclarar "pese al abandono del Gobierno nacional".

Además, siempre resaltando el acompañamiento de la provincia, señaló que en Bahía Blanca se viene haciendo la obra más importante del país, como es la reforma del canal Maldonado que —una vez finalizada— permitirá evitar que ocurran inundaciones como la del trágico 7 de marzo de 2025.

En ese sentido, destacó también que junto con el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y las empresas radicadas en él "se generó un fondo especial de $30.000 millones para hacer obras hidráulicas; además, desde el municipio estamos trabajando en obras de repavimentación y de mejoramiento urbano".

"Este es el momento de mayor obra pública de la ciudad en los últimos 100 años, en el momento de mayor abandono del Gobierno nacional", afirmó Susbielles.

Mayor profundidad

Susbielles realizó estas declaraciones en el marco de la visita del gobernador Axel Kicillof, en la que se anunció una inversión de US$ 200 millones para la realización de obras de dragado, mantenimiento y profundización del canal principal de navegación del estuario bahiense.

"Tenemos un problema de infraestructura muy costosa, que es la profundización del canal. Hoy los barcos salen al 70% de su capacidad, lo cual encarece el flete", dijo el mandatario bonaerense.

La profundización del canal de acceso es una intervención considerada estratégica para el futuro del complejo portuario y el desarrollo productivo de la región, ya que permitirá llevar la profundidad de 45 a 51,5 pies. Esto permitirá mejorar las condiciones de navegación y habilitar el ingreso y la operación de buques de mayor porte y capacidad de carga, particularmente los petroleros de clase Suezmax, que podrán partir con sus bodegas de crudo completas desde Puerto Rosales.

En particular, la obra adquiere relevancia frente a las perspectivas de incremento de las exportaciones de petróleo provenientes de Vaca Muerta y la necesidad de contar con infraestructura portuaria adecuada para responder a las nuevas demandas logísticas.