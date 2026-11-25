El gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles el acto de inauguración del Parque Solar de Pehuen Có, que permitirá incrementar la capacidad energética y evitar cortes y bajas de tensión en la localidad, a la vez que también inauguró un nuevo SUM de la Comunidad para el desarrollo de talleres y actividades culturales en la localidad balnearia de Coronel Rosales.

En ese marco, el mandatario provincial afirmó que “Pehuen Có cuenta con una belleza natural increíble y mucho potencial, pero tenía un problema provocado por la falta de capacidad energética: sin electricidad suficiente, había un límite para el crecimiento, los emprendimientos y el desarrollo de la localidad”.

“Acá está el Gobierno bonaerense, una vez más, trayendo respuestas: este es el parque solar número 30 que ponemos en funcionamiento y el más grande de toda la Provincia”, añadió.

“Desde que asumimos nos propusimos impulsar el desarrollo de los distritos del interior que habían sido olvidados durante mucho tiempo: hoy, a pesar de una política económica nacional que pone en riesgo nuestra industria, nuestro comercio y nuestro turismo, seguimos haciendo todos los esfuerzos para acompañar a los y las bonaerenses”, sostuvo el Gobernador, y concluyó: “Vamos a seguir por este camino, trabajando para que nuestro país pueda terminar con esta pesadilla y los argentinos vuelvan a contar con un Estado que promueva el trabajo, fortalezca la producción y cuide nuestra soberanía”.

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El Parque Solar Pehuen Có -el de mayor potencia construido durante la gestión- es parte del Plan de Generación Distribuida Solar, una iniciativa provincial que fortalece el suministro eléctrico a través de la incorporación de energía renovable en localidades ubicadas en los extremos de las redes de distribución.

Con 1.650 paneles solares permitirá cubrir picos de demanda y disponer de energía durante la noche, beneficiando a 2.200 habitantes y a más de 45.000 visitantes durante el verano.

A través de una inversión de $550 millones, el nuevo SUM de la Comunidad cuenta con 300 metros cuadrados donde se brindarán talleres, encuentros culturales y actividades comunitarias. La obra contempló también el mejoramiento de accesos, veredas perimetrales y un playón exterior.

Por su parte, el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño sostuvo: “Nunca Pehuen Có tuvo el volumen de obra pública que tiene con este Gobierno provincial, y eso es indispensable para las pequeñas localidades”. “Gracias a la voluntad y a la decisión del Gobernador, el crecimiento de nuestro distrito es acompañado con inversiones en infraestructura social básica”, señaló.

Durante la jornada, se hizo entrega de dos camiones desobstructores de Aguas Bonaerenses para la prevención de anegamientos mediante el mantenimiento de conductos, redes cloacales y desagües pluviales. Además, se firmó un acuerdo de Leasing del Banco Provincia para la adquisición de dos camiones volcadores y una camioneta pick-up.

Finalmente, el Gobernador recorrió la obra de defensa costera de Pehuen Có que, con una inversión de $5.600 millones, es ejecutada para frenar la erosión y la pérdida de playa a lo largo de más de 2.100 metros.