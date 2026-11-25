Un hombre acusado de robar dentro de un supermercado fue detenido por un empleado hasta la llegada de la policía.

Ocurrió el lunes, cerca de las 21, en un supermercado de avenida Tucumán al 200, del barrio Villa Mora de Punta Alta.

Fue identificado como Manuel Alonso, de 40 años, imputado por hurto.

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Según indicaron desde la comisaría local, el sospechoso robó una botella de fernet de la marca Branca de una de las góndolas y fue retenido por un trabajador del comercio.

Agregaron que al revisar sus datos en el sistema informático judicial, se constató que registraba una pedido de captura activa del Juzgado de Paz de Coronel Rosales.