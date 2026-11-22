Por Natalia Miguel

Rossana Arce, licenciada en Enfermería profesional, especialista en control de infecciones y epidemiología aplicada, convocada por el Partido Intransigente para abordar las cuestiones vinculadas al fenómeno de “El Niño” dijo, en diálogo con La Nueva. que la prevención es fundamental para informar y capacitar a la población e intentar minimizar los riesgos, los miedos y los mitos.

Tras las tormentas que se registraron en este medio, se instaló una preocupación entre la gente, además de los problemas estructurales, relacionados con las condiciones de los servicios de desagües pluviales y cloacales y el estancamiento de agua y proliferación de insectos y roedores.

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“Son muchos los temas que se deben tener en cuenta. Es importante, por ejemplo, que cada persona sepa cuándo se trata de una urgencia sanitaria y dónde quedaron acumulaciones de aguas servidas mezcladas con las calles de tierra. También hay que acceder a las fuentes oficiales para saber, de acuerdo a las instalaciones de cada casa, si es mejor contar con un saco de arena o con una compuerta”, sostuvo.

A la comunidad se puede llegar mediante charlas, los medios, encuentros con los Bomberos, en los barrios, salas médicas y saber “qué debemos tener a la mano en caso de una tormenta fuerte, como una mochila de emergencia. No estamos hablando solamente de una emergencia hídrica, sino una emergencia sanitaria”.

“Es necesario trabajar en forma multidisciplinaria y luego, cada uno desde su función, brindar información sobre la asistencia sanitaria, el consumo de agua, el lavado de los materiales contaminados, entre otros aspectos”.

Los comités de emergencia -continuó- son importantes. “Sabemos que existe en Coronel Rosales, desde donde se debe trabajar desde distintas direcciones para proteger a la población. A ello, hay que sumar las consecuencias y los riesgos, mediante estudios serios en conjunto con el personal afectado a la atención en medio de la tormenta”.

Teniendo la experiencia anterior, expuso que “necesitamos advertir en forma de prevención cuando se conocen las alertas del Servicio Meteorológico Nacional. La información da tranquilidad. Por eso, debemos tener una escucha activa y abierta. El SMN dice que “El Niño” se extenderá hasta febrero. Es un fenómeno climático que cambia constantemente. Hay que esperar el día a día y estar de la mano con la información certera”.

Sectores en riesgo

En tanto el doctor Juan Ferreyra, referente del PI en Coronel Rosales, sostuvo que se convocó a la licenciada Arce al PI porque tiene una formación de excelencia, con muchas capacitaciones no de cuestiones particulares, sino de estas situaciones comunitarias, ligadas al medio ambiente, el sistema sanitario y la necesidad de descentralizar los servicios desde los puntos de vista provincial y municipal, como mínimo.

“Sabemos que la Nación, lamentablemente, no ha demostrado, mediante su gobierno, la cobertura de estas necesidades de emergencia. La Provincia sí, pero muchos municipios están en las mismas o peores condiciones que Rosales. El Municipio debe abastecer y responder y la comunidad tiene que estar informada sobre las respuestas de urgencia más adecuadas, respecto a la articulación de las instituciones”, dijo el letrado.

“¿Qué tenemos que relacionar?: el territorio descentralizado en zonas, la población brindándole la información y asistiéndola de la manera más eficiente. Y el municipio, con su función de poder, vertebrar las instituciones al momento que fuera necesario”, dijo.

Además, expresó que “solicitamos el plan de emergencia, sobre el cual, en principio, estamos de acuerdo. Pero vemos que debería tener algunas funciones e integración un poco más cercanas a la práctica concreta frente a una eventual crisis”.

“Creo que se puede colaborar, no solo del Estado, sino desde las instituciones y, entre ellas, los partidos, para prever la información más rápida, eficaz y tendiente a salvaguardar los intereses más importantes a nivel de salud”.

“Desde lo estructural, se está haciendo una obra importante que hay que rescatarla. Falta muchísimo y eso es lo que nos preocupa porque las tormentas no esperan ni avisan con tiempo, máxime con el tema ambiental que tenemos en todo el mundo”.

En este sentido, recordó que “hay sectores bajos, que están en riesgo, cada vez con mayor cantidad de población y menos infraestructura. Los recursos materiales son muy escasos desde lo sanitario y también de la obra pública; los presupuestarios ni hablar. Estamos en una época donde la coparticipación no llega debidamente a los municipios, que están estrangulados en su capacidad de creación financiera: las tasas tienen otra definición y el sistema de salud tiene que estar mejor abastecido, amén de la parte ambiental”.