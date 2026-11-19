Poco menos de medio kilo de cocaína -la mayoría compactada-, algo de marihuana y elementos de estiramiento secuestró personal de Drogas Ilícitas Bahía Blanca durante un allanamiento en Punta Alta.

La medida, dispuesta por la jueza de Garantías N° 4, a pedido del fiscal Mauricio Del Cero, tuvo lugar en un domicilio de 25 de Mayo al 3.500 de la vecina ciudad, donde fueron aprehendidos dos hombres y una mujer.

Fueron identificados como Oscar Alberto y Joaquín Oscar Galván y Gladys del Carmen Leiva Candia.

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Se trata de una investigación por presunto narcomenudeo, en infracción a la Ley 23.737.

En el lugar se secuestraron un trozo compacto de cocaína (372 gramos), 29 dosis fraccionadas en bochas de la misma sustancia, tres dosis fraccionadas de marihuana, elementos de estiramiento, recortes de nylon, una balanza de precisión y poco más de 760.000 pesos y 13 dólares en efectivo.

También se incautaron 6 teléfonos celulares cuyo contenido será sometido a análisis para engrosar el plexo probatorio.

Los tres arrestados, todos integrantes de la misma familia, serán indagados en las próximas horas por el fiscal Del Cero.