“Pehuen Co necesita atención permanente, presencia y compromiso con su comunidad. Sus particularidades, su crecimiento y las demandas de quienes viven allí requieren una agenda de trabajo propia, que permita escuchar, identificar problemáticas y realizar un seguimiento continuo de cada situación”, manifestó la concejal Liliana Taboada.

Desde la Unión Cívica Radical, dijo la edil, se sigue recorriendo la localidad, manteniendo el contacto con los vecinos y acompañando sus inquietudes. Ese trabajo se traduce también en una agenda legislativa que se impulsa para atender distintas necesidades de la localidad.

Entre las iniciativas presentadas se encuentran propuestas vinculadas a la planificación del drenaje pluvial, el abastecimiento y la calidad del agua, el funcionamiento de la sala médica, la infraestructura y los accesos a la playa, la recolección de residuos, el cuidado ambiental y la protección de la fauna marina.

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También se impulsaron pedidos relacionados con el servicio de guardavidas, guardaparques, el mantenimiento de los sectores costeros, la pesca artesanal, la promoción turística y la necesidad de garantizar previsiones presupuestarias para los Bomberos Voluntarios de Punta Alta y Pehuen Co.

En continuidad con esta agenda, Taboada presentó un proyecto de ordenanza que propone ampliar la Ordenanza 3408 y sus modificatorias, incorporando un protocolo de actuación ante la aparición de ejemplares de fauna marina, tanto vivos como muertos, en las costas del distrito.

La iniciativa surge de la preocupación por los recientes episodios de aparición de lobos marinos muertos en distintos sectores de Pehuen Co, entre ellos la bajada Walich, donde uno de los ejemplares quedó en un espacio de concurrencia pública, generando situaciones de acercamiento y contacto por parte de residentes y visitantes.

El proyecto plantea establecer un procedimiento claro para dar intervención a las autoridades competentes, coordinar evaluaciones técnicas y adoptar medidas preventivas. También contempla la designación de un área municipal responsable de recibir y registrar los avisos, la colocación de cartelería informativa en los sectores costeros y la difusión de recomendaciones para vecinos y turistas.

El objetivo es proteger la salud de las personas, preservar el ambiente y garantizar que cada intervención se realice con el acompañamiento de los organismos especializados en fauna marina.

Por otra parte, y en continuidad con el seguimiento de las obras y necesidades de la localidad, Taboada presentó junto al bloque Bien Común, un proyecto de comunicación para solicitar información sobre la construcción y colocación de las escaleras de acceso peatonal a la playa, en el marco de la obra de Defensa de Duna Costera, correspondiente a la Licitación Pública Nº 48/2024.

Se solicitaron precisiones sobre las condiciones técnicas y de seguridad de las escaleras, los controles efectuados durante la ejecución de la obra y las responsabilidades correspondientes respecto de su inspección y mantenimiento. Asimismo, plantea la importancia de que se realicen las verificaciones y adecuaciones necesarias antes del inicio de la temporada de verano, a fin de garantizar que vecinos y turistas puedan acceder a la playa en condiciones seguras, especialmente ante el incremento de la concurrencia que caracteriza a esta época del año.

“Es fundamental anticiparse a posibles inconvenientes y evitar que una cuestión vinculada a la seguridad de los accesos se convierta en un riesgo para quienes disfrutan de las playas de Pehuen Co. La agenda no admite demoras, desde la UCR seguiremos impulsando cada proyecto legislativo hasta que el municipio brinde las soluciones estructurales y de seguridad que los vecinos reclaman desde hace años", concluyó la edil.