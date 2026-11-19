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Familias Solidarias es un programa destinado a brindar cuidado, contención y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados.

Los detalles sobre esta labor se brindan en la Secretaria de Desarrollo Comunitario, ubicada en Avellaneda y Luiggi.

La atención presencial se ofrece en los siguientes días y horarios:

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* Lunes: de 14 a 17.

* Martes: de 14 a 18.

* Miércoles: de 12 a 18.

* Viernes: de 14 a 17.

Se reciben consultas en el mail: familiassolidariasmcr@gmail.com

También se puede escribir al WhatsApp del programa a través del siguiente link: wa.me/5492932404916

La información fue brindada por el área de Prensa de la comuna de Coronel Rosales.