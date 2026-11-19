Está en marcha el programa de Familias Solidarias
Mirá los días y horarios de atención en la sede de Avellaneda y Luiggi.
Familias Solidarias es un programa destinado a brindar cuidado, contención y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados.
Los detalles sobre esta labor se brindan en la Secretaria de Desarrollo Comunitario, ubicada en Avellaneda y Luiggi.
La atención presencial se ofrece en los siguientes días y horarios:
* Lunes: de 14 a 17.
* Martes: de 14 a 18.
* Miércoles: de 12 a 18.
* Viernes: de 14 a 17.
Se reciben consultas en el mail: familiassolidariasmcr@gmail.com
También se puede escribir al WhatsApp del programa a través del siguiente link: wa.me/5492932404916
La información fue brindada por el área de Prensa de la comuna de Coronel Rosales.