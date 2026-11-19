Representantes de diversos sectores de Punta Alta llevaron adelante reuniones en el Senado de la Nación y en el Ministerio de Defensa.

La comitiva estuvo integrada por Daniel Acuña. presidente de CAMARyA; Pablo Gómez, presidente del Concejo Deliberante Coronel Rosales (LLA); Pablo Mendoza, secretario general de ATE Punta Alta; Luciano Molinaro, trabajador de la farmacia BNPB y delegado de Ate, y Guido Caldentey, trabajador de los policonsultorios Iosfa/Osfa.

Durante los encuentros, se entregaron informes detallados al senador Bartolomé Abdala y a las autoridades máximas de la cartera de Defensa, analizando la problemática laboral y prestacional de IOSFA/OSFA, en Coronel Rosales, abarcando las farmacias, policonsultorios y la delegación local.

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Se acordó dar continuidad al diálogo en próximas reuniones de trabajo según se indicó mediante un parte de prensa.