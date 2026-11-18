Esta mañana se realizó un abrazo solidario en la delegación y farmacia de la ex IOSFA, ubicadas en Puerto Belgrano, en inmediaciones del puesto de acceso Nº 2 a la Base Naval.

Estuvieron presentes empleados que recibieron la notificación de cese para su puesto, otros trabajadores de la OSFA que brindaron su apoyo, afiliados, integrantes de la ATE y representantes de diferentes instituciones y partidos políticos.

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En tanto el próximo viernes, a las 18, habrá una nueva protesta en la esquina de Rivadavia y Murature, en la plaza Belgrano, siempre en procura de obtener una respuesta ante los despidos de 83 agentes las dos farmacias de Puerto Belgrano, el policonsultorio y la delegación.