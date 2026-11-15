ATE planteó una acción de amparo ante la situación de la obra social de la Armada

La Asociación Trabajadores del Estado promovió una acción de amparo, mediante la cual se planteó el pedido de inconstitucionalidad y se solicitó una medida cautelar sobre la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas.

En primera instancia, el gremio inició una acción de amparo, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 47 de la Ley 23.551, contra el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas.

Además, pidió que se declare la inconstitucionalidad del artículo 1 del DNU 1286/26, que dejó sin efecto el traspaso de la totalidad del personal del IOSFA a la OSFA, originalmente previsto en el artículo 7 del DNU 88/26, por no configurarse los requisitos establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional para su dictado.

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"Así se afecta con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta el derecho al trabajo, la estabilidad del empleo público y el principio de progresividad tutelados por los artículos 14 bis y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por la Convención Americana de Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales de los trabajadores del IOSFA", dice el documento.

También se requirió que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la medida tomada por IOSFA, que afecta la estabilidad propia garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el derecho al trabajo invocados, respecto al personal del citado Instituto, que ingresó a la planta permanente del organismo, con el dictado de las disposiciones DI-2023-386, 388 y 412-APN-D#IOSFA.

La nota lleva las firmas de Rodolfo Ariel Aguilar, secretario general del Consejo Directivo Nacional de la ATE, y los abogados Matías Cremonte y Pablo Barrasa Güizzo.

Mientras tanto este lunes, los empleados harán un paro de actividades y el próximo viernes, realizarán una nueva protesta en la plaza Belgrano, en la esquina de Murature y Rivadavia.